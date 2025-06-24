Кремль нажился на войне Ирана и Израиля: как Россия заработала на чужом конфликте

Напряженные события на Ближнем Востоке временно сыграли в пользу России – июньский скачок цен позволил получить дополнительные нефтяные доходы. Но рынок стабилизируется, и ожидать долговременного эффекта или тренда на рост не стоит – наоборот, возможно дальнейшее снижение цен.

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Об этом OBOZ.UA рассказал президент центра глобалистики "Стратегия 21". В июне 2025 года мировые рынки пережили очередной всплеск геополитического напряжения, эскалация конфликта между Ираном и Израилем снова угрожала стабильности энергетических маршрутов в Персидском заливе.

И хотя Россия не является непосредственным участником этих событий и не транспортирует нефть через Ормузский пролив, она ощутила на себе их последствия. Рост цен на нефть даже на несколько дней дал Москве временный финансовый бонус – удачную возможность для пополнения бюджета, в значительной степени зависимого от экспорта энергоносителей.

"Россия является участником глобального нефтяного рынка – третьей после США и Саудовской Аравии. Поэтому все, что происходит в Персидском заливе, так или иначе влияет на нее через ценовой механизм", – объясняет Гончар.

Когда мир всколыхнула новая волна обстрелов между Ираном и Израилем, появились прогнозы, что Ормузский пролив, через который проходит до 20% глобального нефтяного трафика – может быть перекрыт, это сразу вызвало панику на биржах, котировки Brent подскочили до 78-79 долларов за баррель. "Прогнозировали $110, а некоторые спекулянты – даже $300 за баррель, но никто не задавался вопросом, как Иран это сделает и сможет ли вообще это реализовать", – говорит Гончар.

Для России кратковременный рост цен стал приятным сюрпризом, после нескольких месяцев постепенного снижения доходов, связанного со спадом мировых цен и санкционным давлением, июнь принес новые деньги в бюджет. "Да, этот месяц принес России повышенные доходы по сравнению с предыдущими, когда цены снижались еще с января. Но это не системное изменение, а лишь короткий бонус", – пояснил эксперт.

На этом фоне российские пропагандистские ресурсы активно разгоняли тему "большого скачка" цен на нефть, запугивая мир прогнозами о $120-150 за баррель. Все это – часть спекулятивной стратегии, ведь РФ заинтересована в сохранении высоких цен для финансирования войны.

"Им нужна ситуация, которая будет подогревать цену на нефть, потому что они на этом зарабатывают, но эта раскрутка не сработала, танкеры ходят, как и раньше, никто по ним не стрелял", – отметил Гончар.

Он также подчеркнул, что сейчас ситуация возвращается к стабильности – котировки снова опустились до $661267, а сохраняется тенденция к дальнейшему снижению. Спекулятивный сценарий не оправдался, и серьезных геополитических сдвигов не произошло. Ормуз остался открытым, Запад не втянулся в войну, Китай удержал Иран от радикальных действий.

"Рынок отреагировал стабилизацией. Я не исключаю, что цены могут опуститься ниже $60 за баррель в ближайшие недели", – подчеркивает Гончар. Это означает, что РФ снова оказывается в условиях ограниченных возможностей: санкции не исчезли, структура экспорта остается уязвимой, а "бонусы" .от глобальных кризисов – редкое и нестабильное явление.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Венгрия и Словакия отказались поддержать 18-й пакет санкций Европейского Союза (ЕС) против России. Как и неоднократно прогнозировалось ранее, камнем преткновения стала идея постепенного отказа от дешевых российских энергоресурсов.

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