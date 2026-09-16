Половину денег в банках Украины держит менее 1% богачей: что показала статистика

Украинцы держат в банках около 1,54 трлн грн,однако эти деньги распределены между вкладчиками крайне неравномерно. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, лишь менее 1% (0,68%) вкладчиков имеют на счетах более 600 тыс. грн, но на эту группу приходится около 53% всех средств.

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Поэтому общая сумма денег в банках не означает, что украинцы массово начали откладывать больше, пишет профильное издание "Минфин". В то время как значительную часть депозитного портфеля формируют состоятельные вкладчики, для многих домохозяйств возможности сберегать остаются ограниченными.

По состоянию на конец августа 2026 года на срочных депозитах физических лиц в банках находилось 504,2 млрд грн. Для сравнения, портфель ОВГЗ в собственности граждан на 1 сентября превысил 163 млрд грн.

При этом именно август показал замедление притока денег на срочные вклады. По подсчетам финансового аналитика Андрея Шевчишина, за месяц их объем увеличился на 1,6 млрд грн, или всего на 0,3%.

Это наименьший месячный прирост за последние 12 месяцев. В то же время в годовом измерении показатель выглядит значительно убедительнее – срочные депозиты выросли на 14,4%, что является максимумом за два года.

На августовскую динамику могли повлиять сразу несколько факторов. Часть украинцев тратила деньги в течение летнего сезона, а часть вкладчиков после завершения депозитов не продлевала их автоматически, а использовала средства на потребление, подготовку к зиме или покупку валюты.

Дополнительно на финансовое поведение населения влияет ситуация на рынке труда. Из-за войны и обстрелов часть работников теряла работу или была вынуждена брать неоплачиваемые отпуска.

Большинство денег лежит не на срочных депозитах

Есть еще одна важная деталь структуры сбережений. В статистике депозитов физлиц учитываются не только классические срочные вклады, но и средства на текущих и карточных счетах.

Согласно данным, приведенным в депозитном обзоре, более 71% средств физических лиц хранятся до востребования. На срочные депозиты приходится менее 29%, а на вклады сроком более года – менее 1%.

То есть украинцы преимущественно оставляют деньги в форме ликвидных средств, которыми можно воспользоваться без ожидания окончания срока депозита. Это также объясняет, почему общий рост банковских остатков не стоит отождествлять с массовым переходом населения к долгосрочному накоплению.

Почему деньги все же несут в банки

Гривневые депозиты остаются привлекательными для части населения из-за относительно высоких ставок и конкуренции банков за срочные средства. Еще один фактор – полное гарантирование вкладов на период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.

Финансисты также обращают внимание на перераспределение денег между разными банковскими продуктами. Часть клиентов переводит средства с текущих счетов на срочные депозиты, когда видит возможность получить более высокий доход.

В то же время у населения есть альтернатива в виде ОВГЗ. В начале сентября объем государственных облигаций в собственности физических лиц превысил 163 млрд грн – это исторический максимум.

Финансисты ожидают, что депозиты населения продолжат расти, хотя темпы могут замедлиться. На динамику будут влиять уровень ставок, инфляция, потребительские расходы, курс гривны и конкуренция со стороны ОВГЗ.

Отдельный риск – изменение валютных ожиданий. Если опасения относительно курса усилятся, часть гривневых средств может переместиться в наличную валюту или валютные финансовые инструменты.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские банки осенью 2026 года могут повысить ставки по отдельным гривневым депозитам до 17,5% годовых. В то же время средние предложения будут ниже – в зависимости от срока размещения средств они могут составлять примерно 13,5-16%.

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