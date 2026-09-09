Банки в Украине готовятся переписать ставки по депозитам: сколько реально заработают украинцы

Украинские банки осенью могут поднять ставки по отдельным гривневым депозитам до 17,5% годовых. В то же время средние предложения будут ниже – в зависимости от срока размещения средств они могут составлять примерно 13,5-16%. После уплаты налогов вкладчик фактически получит около 6,74% чистого дохода за полгода. Например, по депозиту на 20 тыс. грн заработок составит примерно 1347,5 грн, по 50 тыс. грн – 3368,75 грн, а по 100 тыс. грн – 6737,5 грн.

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Такой прогноз озвучил OBOZ.UA директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев. По его словам, традиционно осенью финансовые учреждения активнее борются за сбережения граждан, поэтому могут запускать новые акционные предложения, повышать ставки на отдельные сроки и давать бонусы новым клиентам.

Наиболее распространенные ставки в сентябре, по прогнозу банкира, могут быть такими:

по депозитам на 3 месяца – 13,5-14,5% ;

; на 6 месяцев – 14,5-15,5% ;

; на 9-12 месяцев – около 14,5-16% годовых.

Отдельные предложения для новых средств или при оформлении депозита онлайн могут давать еще 1-2 процентных пункта к базовой ставке. При этом вкладчику стоит смотреть не только на цифру, которую банк указывает в рекламе. Из процентного дохода удерживаются налоги – 18% НДФЛ и 5% военного сбора, то есть всего 23%.

Сколько можно заработать на 20, 50 и 100 тысячах гривен

Если взять для примера депозит на шесть месяцев со ставкой 17,5% годовых и не учитывать капитализацию, номинальный доход составит 8,75% от суммы вклада. Но после уплаты налогов фактический заработок будет меньше.

С 20 тыс. грн банк начислит за полгода 1750 грн процентов. После уплаты налогов останется 1347,5 грн чистого дохода, а общая сумма составит 21 347,5 грн, подсчитал банкир.

Если же положить 50 тыс. грн, начисленные проценты составят 4375 грн. После налогообложения вкладчик получит 3368,75 грн, а на счете будет 53 368,75 грн.

По депозиту на 100 тыс. грн за шесть месяцев банк начислит 8750 грн. Чистый доход после уплаты налогов составит 6737,50 грн, а общая сумма – 106 737,50 грн. То есть ставка 17,5% годовых в таком расчете превращается примерно в 6,74% чистого дохода за полгода.

Что может произойти со ставками осенью

На депозитную политику банков будут влиять решения Национального банка, уровень инфляции, потребность финансовых учреждений в гривневых ресурсах и конкуренция за средства населения. В то же время банкир не ожидает резкого одновременного повышения ставок всеми банками. Наиболее вероятным сценарием он называет точечные изменения – отдельные более выгодные сроки, акции для новых вкладчиков, бонусы за открытие депозита через приложение или повышенную доходность для новых средств.

"Осень традиционно является пиковым сезоном для депозитного рынка, однако в этом году конкуренция может быть особенно заметной. После повышения учетной ставки до 15,5% банки получили дополнительный стимул поддерживать привлекательность гривневых сбережений", – объяснил Замотаев.

По его оценке, если учетная ставка будет оставаться примерно на нынешнем уровне, существенных изменений депозитной доходности до конца ноября не будет.

Депозит или доллар: где будет больший заработок

Сравнивать депозит стоит не с номинальной ставкой, а с тем, что вкладчик мог бы получить от альтернативного способа хранения денег. Например, если условно взять курс 45,5 грн/долл. на 1 октября, то для получения такого же результата, как от шестимесячного депозита с чистой доходностью около 6,74%, доллар должен был бы подорожать примерно до 48,57 грн/долл. к 1 апреля 2027 года.

Если стартовый курс составит 45-46 грн/$, ориентировочная точка равенства будет в районе 48-49,1 грн/долл. Однако это лишь упрощенное сравнение. Оно не учитывает разницу между курсом покупки и продажи валюты. Кроме того, невозможно заранее точно определить ни курс доллара через шесть месяцев, ни уровень инфляции за этот период.

Именно поэтому перед оформлением депозита стоит проверить его реальную доходность после уплаты налогов, возможность досрочного снятия средств, пополнения счета, капитализацию процентов и условия автоматического продления договора.

Также финансовые эксперты советуют не размещать на одном срочном депозите все сбережения. Часть средств лучше оставлять доступной для непредвиденных расходов, а крупные суммы по возможности распределять между вкладами с разными сроками. "Гривневый депозит не должен быть единственным способом хранения всех сбережений, однако он остается одним из базовых инструментов финансового планирования", – отметил Замотаев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине окончательно приняли законопроект, который должен усилить защиту вкладчиков банков. Он меняет правила вывода банков с рынка, гарантирования депозитов и работы финансового сектора. В частности, предусматривается, что все физлица и ФЛП будут получать свои деньги в случае банкротства банка автоматически.

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