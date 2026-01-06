Полиграф не спас: фигурант дела о "вышках Бойко" Кацуба не смог вернуть себе 100 млн грн

Бывший замглавы "Нафтогаза Украины", фигурант скандала с "вышками Бойко" Александр Кацуба проиграл в суде попытку расторгнуть мировое соглашение, заключенное с Генпрокуратурой в 2017 году. Шевченковский райсуд Киева отказался пересматривать приговор, несмотря на доводы защиты о "вновь открывшихся обстоятельствах" – результатах проверки на полиграфе, где Кацуба утверждал, что подписал соглашение против своей воли. Приговор, согласно которому он признан виновным в организации преступной группы и хищении имущества "Нафтогаза", остается в силе, как и внесение 100 млн грн в бюджет.

Как пишет "Телеграф", речь идет о решении Шевченковского районного суда Киева, отображенном в постановлении по делу № 1-о/761/13/2025, опубликованном 1 января 2026 года. Отмечается, что в документах суда указано только имя фигуранта, без фамилии, однако издание утверждает, что речь идет именно о Кацубе, на что указывают и материалы дела.

Так, суд оставил в силе приговор, согласно которому Кацубу признали виновным в организации преступной группы и хищении имущества "Нафтогаза Украины". Иск о смене приговора подавал сам Кацуба.

В 2025 году он вместе с адвокатами инициировал пересмотр дела, сославшись на "вновь открывшиеся обстоятельства". Ими являлись результаты полиграфа, которые, по мнению защиты, должны были подтвердить, что Кацуба якобы подписал соглашение о признании вины против своей воли. Кацуба через суд хотел доказать, что он был невиновен в краже "вышек Бойко", и вернуть 100 млн грн, которые были уплачены, чтобы он вышел из СИЗО.

В суде адвокат заявил, что в ходе досудебного расследования Кацуба якобы дал ложные показания о себе и третьих лицах, чтобы пойти на сделку со следствием. Для подтверждения этого были предоставлены результаты психофизиологического обследования на полиграфе.

При этом, как следует из материалов дела, в ходе проверки Кацубе не задавались вопросы о его участии в схемах по хищению средств "Нафтогаза". Полиграф касался исключительно вопроса о добровольности заключения договора. Кацуба заявил во время теста, что решение не было добровольным.

Аргументы Кацубы не сработали

Суд учел, что еще в 2017 году при заключении соглашения Кацуба лично подтвердил его добровольность в суде. Тогда он публично раскаялся, признал свое участие в преступлениях, вернул государству 100 млн грн и пообещал сотрудничать со следствием, в частности, дать показания о соучастниках.

Результаты полиграфа не были признаны достаточным основанием для пересмотра приговора. В тексте решения отмечается, что подобные результаты являются лишь одной из составляющих доказательной базы и оцениваются совместно с другими доказательствами. Также указано, что точность работы полиграфа зависит от формулировки вопросов и их восприятия человеком, проходящим тестирование.

Сделка 2017 года спасла Кацубу от тюрьмы

В рамках соглашения со следствием Кацубу приговорили к 1 году и 5 месяцам лишения свободы. Однако фигуранта отпустили сразу после заключения сделки, так как суд засчитал время, проведенное под стражей в ходе досудебного расследования.

Еще один фигурант дела, бывший замглавы "Нафтогаза" Юрий Геннадиев, застрелился. В своих показаниях Кацуба обвинил его в организации преступных схем.

В 2017 году Кацуба признал себя виновным по двум масштабным эпизодам. Первый – это так называемые вышки Бойко. По версии следствия, через посредническую компанию ООО Highway Investment Prosseccing при покупке морских буровых платформ для "Черноморнефтегаза" было переплачено 3,2 млрд грн.

Второй эпизод касался закупок бензина. По версии следствия, схема предусматривала 100-процентную предоплату за топливо, которое фактически не было поставлено. Общая сумма переведенных средств составила 449,96 млн грн.

В материалах дела указано, что Кацуба не был главным организатором схем. Его родственники, имевшие на тот момент политическое влияние, остались вне внимания следствия. Он получил должность в "Нафтогазе" после того, как его брат Сергей Кацуба стал народным депутатом от "Партии регионов", как и их отец Владимир Кацуба.

Ранее OBOZ.UA писал, что афера с закупкой по завышенным ценам буровых установок, известная как "вышки Бойко", могла называться "вышки Мартыненко", поскольку самую скандальную госзакупку в истории страны с завышением цены на 300 миллионов долларов осуществлял ставленник нардепа Николая Мартыненко в "Черноморнефтегазе" Валерий Ясюк.

