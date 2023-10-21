Скандальные 'вышки Бойко': фигурант Александр Кацуба хочет через суд взыскать 100 млн грн

В понедельник 23 октября состоится заседание Киевского апелляционного суда по делу фигуранта скандала с "вышками Бойко", "регионала" Александра Кацубы, где он попытается вернуть себе 100 млн грн, которые были уплачены, чтобы он вышел из СИЗО.

Как свидетельствует официальный сайт Киевского апелляционного суда, заседание по делу №761/7184/17 назначено на 16.00. Состав суда - Игнатюк О. В.(докладчик), Свинцицкая О. П.(судья), Рудниченко О. М.(судья).

Суть дела – часть 5 статьи 191 УК Украины, "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Как пишет телеграмм-канал " Сходка в Сейфе ", Александр Кацуба через суд хочет доказать, что он был невиновен в краже "вышек Бойко", и вернуть 100 млн грн.

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Младший брат из "клана Кацуб" Александр - сын бывшего нардепа-регионала Владимира Кацубы и подручный карманного олигарха Януковича Сергея Курченко - из-за аферы с "вышками Бойко" нанес государству ущерб в 800 миллионов долларов. Как сообщал Движение ЧЕСТНО, часть доноров "Партии Шария" также имела отношение к предприятиям по бизнес-орбите семьи Кацуб.

После бегства Януковича он уехал за границу. 17 июня 2016 года следователи ГПУ задержали, а 18 июня суд арестовал его на два месяца. Кацуба пошел на сделку со следствием и заплатил 100 млн. гривен. В марте 2017 года Кацуба вышел из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве.

Как рассказал в интервью изданию LB.ua бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, Александр Кацуба был задержан, когда он прилетел из Европы на концерт Вакарчука. В его телефоне сохранилась переписка за три года, из которой правоохранители узнали много интересных деталей, в частности, о роскошной свадьбе во французском замке, которая состоялась в 2015 году.

"Лишь по свадьбе во Франции всплыла следующая информация по расходам: Лепс - 120 тыс. евро, "95 квартал" - 73 тыс. евро, Вера Брежнева - 25 тыс. евро. Больше всего мне понравились именные полотенца за 40 тыс. евро. Очень правильное приобретение во время войны, в 2015 году", - рассказал Матиос.