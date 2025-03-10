Поезда на популярных маршрутах "отменили": почему больше не будут совершать рейсы

В Украине больше не будут курсировать поезда №213/214 Киев – Ясиня и №777/778 Киев – Львов, совершавшие поездки в популярные среди украинцев туристические центры на западе страны. Дело в том, что они были временными и их движение планировалось лишь на период 7-9 марта.

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Об этом сообщали в "Укрзалізниці"., анонсируя их поездки. При этом подчеркивая: поезда запускали в связи с весенними праздниками.

"Назначаем дополнительные поезда на весенние выходные", – говорилось в сообщении.

В настоящее же время о новых датах курсирования поезда не сообщалось. Как и не появилось билетов на него на ближайшее время.

В целом же, отметим, практика "временных" поездов в Украине не нова. Зачастую железнодорожники запускают их, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. В частности, в связи с:

праздниками;

другими важными датами – например, каникулами или периодом отпусков.

Поезд на популярном маршруте сделали особенным

В то же время, в "Укрзалізниці" появился новый – седьмой – флагманский поезд. Им стал №95/96 Киев – Рахов, который получил название "Гуцульщина". В перевозчике отметили, что в перечне гарантированных опций поезда будут:

новые (выпущенные после 2021 года) или модернизированные вагоны с вакуумными туалетами без закрытия на санитарные зоны, кондиционеры, розетки, регулировка освещения, розетки в купе;

приведенные к современному стандарту уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;

фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.

Кроме того, подчеркивается, опционально могут быть доступны и другие удобства. В частности:

дополнительные элементы безопасности – видеонаблюдение в коридоре вагона, звуковая сигнализация и тревожные кнопки в купе;

повивальные столики в некоторых новых вагонах и мобильные детские манежи;

инклюзивный вагон с пандусами в составе поезда;

игротека на борту.

Флагманскими считаются поезда, состоящие из вагонов, выпущенных после 2021 года, или модернизированных с добавлением современных удобств. В приложении "Укрзалізниці" они маркированы специальной отметкой для легкого поиска при покупке билетов.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" добавит для 2-х своих поездов дополнительную остановку. Цель – изучение пассажиропотока. Остановка будет производиться в Буче (Киевская область) для поездов №91 Киев – Львов "Леополис" и №29/30 Ужгород – Киев.

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