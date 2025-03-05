Поезда в Украине будут ходить по измененным маршрутам: где появились новые остановки

"Укрзалізниця" добавит для 2-х своих поездов дополнительную остановку. Цель – изучение пассажиропотока. Остановка будет производиться в Буче (Киевская область) для поездов №91 Киев – Львов "Леополис" и №29/30 Ужгород – Киев.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: остановка позволит пассажирам сэкономить 1,5 часа.

"Добавляем двум поездам остановку в Буче, чтобы изучить пассажиропоток. Больше не нужно добираться до Центрального вокзала столицы, чтобы сесть на поезд или вернуться домой и позволит удобнее планировать путешествия", – говорится в сообщении.

Когда поезда будут останавливаться в Буче

Флагманский поезд №91 Киев – Львов "Леополис".

Прибытие в Бучу – 23:15. Отправление из Бучи – 23:17. Время остановки – 2 минуты.

Поезд №29/30 Ужгород – Киев.

Прибытие в Бучу – 06:37. Отправление из Бучи – 06:37. Время остановки – 2 минуты.

Поезд на популярном маршруте сделали особенным

В то же воемя, в "Укрзалізниці" появился новый – седьмой – флагманский поезд. Им стал №95/96 Киев – Рахов, который получил название "Гуцульщина". В перевозчике отметили, что в перечне гарантированных опций поезда будут:

новые (выпущенные после 2021 года) или модернизированные вагоны с вакуумными туалетами без закрытия на санитарные зоны, кондиционеры, розетки, регулировка освещения, розетки в купе;

приведенные к современному стандарту уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;

фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.

Кроме того, подчеркивается, опционально могут быть доступны и другие удобства. В частности:

дополнительные элементы безопасности – видеонаблюдение в коридоре вагона, звуковая сигнализация и тревожные кнопки в купе;

повивальные столики в некоторых новых вагонах и мобильные детские манежи;

инклюзивный вагон с пандусами в составе поезда;

игротека на борту.

Флагманскими считаются поезда, состоящие из вагонов, выпущенных после 2021 года, или модернизированных с добавлением современных удобств. В приложении "Укрзалізниці" они маркированы специальной отметкой для легкого поиска при покупке билетов.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда из Киева во Львов и Ясеня. Рейсы запланированы на период 7-9 марта.

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