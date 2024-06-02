Поезда из Украины в Польшу будут курсировать с изменениями: расписание движения и причины

В связи с ремонтными работами на станции Хелм в Польше "Укрзалізниця" внесла временные изменения в маршруты поездов в Варшаву и Люблин. В частности, поезда №23 Киев – Хелм, №93/94 Харьков – Хелм и №120 Хелм – Днепр теперь будут курсировать до/с пограничной станции Дорохуск.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці". Для удобства пассажиров, выбирающих эти маршруты, на станции Дорохуск будет организована пересадка на польские поезда в/из Варшавы.

Прибывая на станцию Дорохуск, пассажиры будут проходить погранично-таможенный контроль в поезде "Укрзалізниці", после чего смогут пересесть на соответствующий польский поезд. Двухгрупповой поезд №93/23 Харьков/Киев – Дорохуск будет прибывать на станцию Дорохуск в 06:45, после чего в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль до 08:15. Пересадочный поезд в Варшаву TLK 25150 отправляется из Дорохуска в 08:43 (Хелм 09:31 – 09:36) и прибывает на станцию Варшава Восточная в 12:31.

Двухгрупповой поезд №120/94 Дорохуск – Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорохуск до 11:00, после чего в поезде начнется проведение контрольных операций. Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 будет прибывать в Дорохуск в 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), отправление из Варшавы Центральной в 06:40, Варшавы Восточной в 06:49.

Пересадка на станции Дорохуск является временной мерой, направленной на обеспечение безопасности и удобства пассажиров при проведении ремонтных работ на станции Хелм. В этот период поезда №19/20 Киев – Хелм, №119 Днепр – Хелм и №24 Хелм – Киев продолжат курсировать до станции Хелм согласно обычному расписанию движения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" изменила расписание движения одного из самых популярных поездов – из Киева в Варшаву. Для этого она сократила время его пребывания в пути на 1 час 23 минуты.

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