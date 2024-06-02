"Укрзалізниця" перенесла время отправления одного из самых популярных поездов: когда теперь будет отправляться

"Укрзалізниця" изменила расписание движения одного из самых популярных поездов – из Киева в Варшаву. Для этого она сократила время его нахождения в пути сразу на 1 час 23 минуты.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: по новому графику поезд поедет с 9 июня.

Как объяснили в "Укрзалізниці", время поездки удалось сократить благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорогуск в Польше. Таким образом:

поезд №67 Киев – Варшава будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать в Варшаву в 10:18 (вместо 10:15);

поезд №68 Варшава – Киев будет отправляться со станции Варшава Всходня в 17:48 (вместо 17:50) и прибывать в Киев в 12:13 (вместо 12:17).

Кроме того, были скорректированы и графики движения поездов в сообщении с Хелмом. Что также "должно сократить как время в пути, так и ожидания пассажиров при пересадке с польских стыковочных рейсов". В частности, изменения затронут поезда:

№119 Днепр – Киев – Хелм.

Поезд будет отправляться из Днепра в 21:48, из Киева – 06:47. Прибытие в Хелм в 16:33 (вместо 17:20).

№120 Хелм – Киев – Днепр.

Будет отправляться со станции Хелм в 10:37 (вместо 10:27), из Киева-Пассажирского в 23:13, прибывать на конечную остановку в 07:28.

№19 Киев – Хелм.

Будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать на конечную остановку в 05:42 (вместо 04:55).

поезд №20 Хелм – Киев.

Будет отправляться со станции Хелм в 22:43 (вместо 23:40) и прибывать на конечную остановку в 12:13 (вместо 12:17)

№23 Киев – Хелм.

Будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 21:41 (вместо 22:40) и прибывать на конечную остановку в 11:15 (вместо 11:05).

№24 Хелм – Киев.

Будет отправляться со станции Хелм в 15:55 (вместо 16:42) и прибывать на конечную остановку в 05:13 (вместо 05:39).

"Продажа билетов по обновленному графику от 9 июня уже началась. Посмотреть расписание движения, купить билеты вы можете в приложении УЗ и на сайте", – отметили в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" восстановила прямое железнодорожное сообщение между Славутичем и Киевом. Теперь на этом важном маршруте, который соединяет столицу с городом в Черниговской области (хотя формально он входит в состав Киевской), будет курсировать современный модернизированный электропоезд. Билеты будут стоить около 100 грн.

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