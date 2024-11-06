Поезд на популярном маршруте "отменили": почему больше не будет совершать рейсы

В Украине больше не будет курсировать поезд №239/240 Киев – Каменец-Подольский. Дело в том, что он был временным и его движение планировалось лишь на 4 ноября.

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Об этом сообщали в "Укрзалізниці", анонсируя его поездки. При этом подчеркивая: поезд запускали в связи с необходимостью удовлетворения спроса на билеты по этому направлению.

"Находим возможности добавить места в направлении Каменец-Подольского", – говорилось в сообщении.

В настоящее же время о новых датах курсирования поезда не сообщалось. Как и не появилось билетов на него на ближайшее время.

В целом же, отметим, практика "временных" поездов в Украине не нова. Зачастую железнодорожники запускают их, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. В частности, в связи с:

праздниками;

другими важными датами – например, каникулами или периодом отпусков.

Сколько дней есть на покупку билетов на поезд

В то же время, на некоторые поезда "Укрзалізниця" продает билеты всего за 10 дней до отправления, а не за 20, как на большинство рейсов. Причина – обстоятельства, вызванные войной. Речь, в частности, о поездах:

№110/109 Львов – Херсон,

№122/121 Киев – Николаев, Херсон,

№102/101 Херсон – Краматорск,

№104/103 Львов – Краматорск,

№192/191 Одесса – Краматорск,

№712/711 Киев – Краматорск,

№234/233 Днепр – Павлоград.

"Традиционно продажа билетов на поезда дальнего сообщения стартует за 20 суток до даты отправления. Однако из-за полномасштабного вторжения России железнодорожники вынуждены принимать оперативные решения о возможности движения, поэтому для определенных направлений билеты появляются в продаже за 10 суток до даты отправления", – рассказали в "Укрзалізниці".

Кроме того, подчеркивается, глубина продаж в 10 суток также распространяется также на некоторые группы беспересадочных вагонов. В частности, №086-234/233-085, № 080-234/233-079 Львов – Павлоград, Киев – Павлоград.

Также это правило касается региональных поездов 800-й нумерации. А кроме того, регионального экспресса № 7/701 Львов – Черновцы.

Как сообщал OBOZ.UA, больше не будет курсировать и поезд №191/192 Киев – Львов. Он также был временным.

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