Подсанкционные активы на 1 млрд грн перешли в частные руки: полиция взялась за расследование схемы Шапрана с "Юниграном" Игоря Наумца

В Украине открыты уголовные производства по факту незаконной продажи активов холдинга "Юнигран" подсанкционного бизнесмена Игоря Наумца компаниям из орбиты броварского дельца Сергея Шапрана и его партнера Владимира Осипова. Главное следственное управление Национальной полиции Украины взялось за это дело после громкого расследования проекта "Схемы".

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Об открытии уголовных производств сообщили в Офисе генерального прокурора в ответе на запрос "Схем". Речь идет о российском бизнесе в Украине, стоимость которого оценивается в 1 млрд грн.

Эти активы, несмотря на действие санкций СНБО и арест, в 2024 году перешли в новые частные руки – в обход государства, которое не проконтролировало сохранность заблокированных активов и до сих пор не воспользовалось механизмом конфискации активов подсанкционного бизнесмена с российским паспортом. Новым владельцем стал броварской бизнесмен Сергей Шапран, связанный с бывшим прокурором Киева, а ныне главой Одесской области Олегом Кипером.

"14.11.2024 Главным следственным управлением Национальной полиции Украины начаты уголовные производства по фактам совершения противоправных действий, связанных с незаконной реализацией активов подсанкционных юридических лиц группы компаний "Юнигран", и их последующей легализации по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2. 28 (совершение уголовного правонарушения по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 364-1 (Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия), ч. 2 ст. 369-2 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления), ч. 3 ст. 209 УК Украины (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупном размере)", – заявили в Офисе генпрокурора.

Как отмечают "Схемы", это многочисленные активы холдинга Наумца, в частности, "Юнигран", добывавший полезные ископаемые из карьеров на Житомирщине и производившего тротуарную плитку. Это производственные комплексы, техника, сотни вагонов, сотни гектаров земли.

Новые производства о выводе активов стражи порядка объединили с материалами давнего досудебного расследования, которое ведется еще с апреля 2022 года. Именно тогда, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, деятельность "Юниграна" попала в фокус внимания силовиков: ДБР в сопровождении СБУ и при процессуальном руководстве ОГП возбудили уголовное дело "Юниграна" по ряду статей – от финансирования терроризма до уклонения от уплаты налогов.

По версии правоохранителей, компания под руководством гражданина РФ Игоря Наумца, занималась незаконной добычей из украинских недр в промышленных масштабах, а "миллионные прибыли направляла на финансирование полномасштабной агрессии РФ и на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины".

Наумец, как выяснили "Схемы", получил гражданство России в 2001 году, а в 2014 году, по достижению 45-летия, обновил паспорт. Сам бизнесмен утверждает, что российского паспорта у него нет, но действительность документа подтверждают данные из государственного портала РФ "Госуслуги", а также выдержки о собственности в иностранных компаниях, где значится его российское гражданство.

Весной 2023 года были введены санкции СНБО против Наумца т его доверенного лица, гражданки Великобритании Елены Калпы, на которую пытались перезаписать активы Наумца после возбуждения уголовного дела. Также санкции затронули ряд кипрских фирм, владеющих украинскими компаниями холдинга "Юнигран".

Изначально предполагалось, что активы, конфискованные у российских собственников, будут использованы для восстановления Украины. Однако в случае с Наумцом и его компанией "Юнигран" государственный бюджет Украины не выиграл.

Так, активы "Юниграна" были переданы через посредников трем украинским компаниям, созданным в конце 2023 года. В частности, по данным СМИ, для передачи подсанкционных активов была использована сеть компаний, названия которых частично дублируют название "Юнигран", – ООО "ЮНИ Стоун Плент", ООО "ЮНИ СЕРВИС", ООО "ЮНИ ЛОГИСТИК" и ООО "ЮНИ ЛЮКС". С 2022 года подсанкционная группа компаний, чьи активы подлежали аресту, начала распродавать им имущество по заниженным ценам.

Таким образом, были переданы все ключевые активы – от офисов и заводов до автопарка и мелкого инвентаря. По данным YouControl, у всех трех компаний одни и те же акционеры: 90% акций украинского предпринимателя Сергея Шапрана, а 10% – у инвестиционного фонда из Дании, который принадлежит Шапрану. Наумец, утверждающий, что сейчас живет в Великобритании, заявил "Схемам", что якобы стал жертвой рейдерства, направленного против активов "Юнигран", и отметил, что это "вероятно, было спланировано" Шапраном, которого он обвинил во "всех этих уголовных разбирательствах".

Наумец также показал "Схемам" отрывок из соглашения, которое, по его словам, подписал с Шапраном в сентябре 2023 года. В документе говорится об обязательстве Шапрана помочь Наумцу с юридическими проблемами в обмен на 50% в "Юнигран". у Шапрана отрицают, что тот подписывал соглашение с Наумцом, обсуждал такое соглашение и участвовал якобы в рейдерском захвате или "любой незаконной деятельности".

Как утверждают расследователи, переход активов "Юниграна" в частные руки вместо конфискации в пользу государства стал возможным благодаря тому, что судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк в нарушение юрисдикции снял с них арест, а прокурор в последний момент отказался от своей же апелляции на это решение. Кроме того, дельцам помогло отсутствие наказания за обход санкций в украинском законодательстве.

Как отмечают авторы расследования, в целом Шапран является владельцем более 20 компаний, занимающихся разными видами деятельности: от обработки древесины и производства алюминия до кредитования и операций с недвижимостью. Кроме того, Шапран занимал должность депутата Броварского городского совета и возглавлял местную ячейку партии "За будущее". В то же время деловым партнером Шапрана является Владимир Осипов – одесский депутат от запрещенной пророссийской ОПЗЖ.

Также, как писал OBOZ.UA, в ноябре 2024 года стало известно об обысках у Шапрана. Вероятно, они связаны с незаконной добычей песка, в частности в Киеве.

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