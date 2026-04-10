Подорожает ли такси из-за цен на топливо: какую стоимость поездок ожидать украинцам

Несмотря на подорожание бензина и дизеля, цены на такси в Украине пока остаются стабильными, ведь топливо составляет лишь часть стоимости поездки. Главным для формирования цены пока составляет спрос, поэтому рост расходов сейчас больше влияет на доходы водителей, а не на кошельки пассажиров.

Об этом рассказал председатель правления украинской Таксомоторной Ассоциации Андрей Антонюк в комментарии медиа. Несмотря на логику, что более дорогое топливо должно автоматически влечь за собой повышение цен на поездки, в реальности структура тарифа выглядит иначе.

По оценкам экспертов, средний чек за поездку, например в Киеве, составляет около 400 гривен. При этом расходы распределяются примерно поровну:

25% – горючее;

25% – обслуживание и амортизация авто;

25% – комиссия сервисов (приложений);

25% – заработок водителя.

Таким образом, топливо является лишь одной из частей расходов и не доминирует в формировании цены. Именно поэтому даже заметное его подорожание не заставляет сервисы автоматически повышать тарифы. Ключевым фактором стоимости поездки остается спрос. Рынок такси в Украине работает по принципу динамического ценообразования, которое контролируют онлайн-платформы.

Когда спрос низкий – цены падают, чтобы привлечь клиентов. Когда же спрос резко возрастает (например, во время дождя или воздушных тревог) тарифы могут подниматься в несколько раз. По словам Антонюка, именно алгоритмы приложений определяют финальную стоимость поездки, а не цены на заправках.

На самом деле рост стоимости бензина и дизеля уже имеет последствия, но не для пассажиров. Основной удар приходится на водителей, их чистый доход уменьшается, а расходы на содержание авто растут. Они вынуждены работать больше, чтобы заработать те же деньги, или искать альтернативные источники дохода.

Отдельной проблемой остается высокий уровень тенизации рынка. По оценкам участников отрасли, подавляющее большинство водителей работает без полной легализации. В связи с этим в Верховной Раде планируют ужесточить регулирование.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ожидают снижения цен на бензин из-за падения мировых котировок на нефть, о чем заявляют в правительстве и сами операторы рынка. В то же время, согласно фактическому мониторингу цен на АЗС, существенного удешевления пока нет.

