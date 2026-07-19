Подорожает ли аренда жилья осенью: украинцам рассказали, к чему готовить кошелек

В Украине средняя стоимость аренды всё меньше отражает реальную ситуацию на рынке, квартиры в современных жилых комплексах с генераторами, автономными системами и подземными парковками могут стоить на 20-30 % дороже, чем аналогичное жилье в старом фонде. Быстрее всего дорожают однокомнатные квартиры – всего за месяц их медианная арендная плата выросла на 11% во Львове, на 8% в Одессе и на 6% в Киеве, а осенью эксперты прогнозируют новую волну спроса в связи с началом учебного года.

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Об этом рассказали профильные эксперты по недвижимости в комментарии 24Каналу. Специалисты отмечают, что традиционный показатель средней стоимости аренды уже не является достаточно информативным для оценки рынка.

Руководительница одного из порталов по поиску жилья Людмила Кирюхина объясняет, что в конце лета традиционно активизируются студенты, молодые специалисты и семьи с детьми, которые переезжают перед началом нового учебного года. Именно эта категория арендаторов больше всего влияет на спрос на компактное жилье.

Первые признаки сезонного оживления уже заметны. Быстрее всего дорожают именно однокомнатные квартиры, которые традиционно первыми реагируют на рост спроса. За последний месяц медианная стоимость аренды однокомнатного жилья выросла:

во Львове – на 11%;

в Одессе – на 8%;

в Харькове – на 7%;

в Виннице – на 7%;

в Киеве – на 6%.

В сегменте двухкомнатных квартир темпы роста более сдержанные. Во Львове они подорожали на 9%, в Одессе – на 7%, в Днепре – на 6%, тогда как в Киеве рост составил всего 1%, а в Харькове цены практически не изменились. Еще менее активным остается сегмент трехкомнатного жилья. В большинстве городов цены почти не растут, а местами даже снижаются.

Почему две одинаковые квартиры могут стоить по-разному

Риэлтор Ирина Луханина отмечает, что сегодня средняя цена все меньше отражает реальное состояние рынка. По её словам, сейчас можно увидеть две квартиры почти одинаковой площади, расположенные рядом друг с другом, но разница в стоимости аренды между ними может достигать 20–30%.

Причина уже давно заключается не только в ремонте или месте расположения. Арендаторы всё больше обращают внимание на характеристики самого дома:

наличие генератора;

автономное электро- и водоснабжение;

подземный паркинг, который можно использовать в качестве укрытия;

профессиональное управление жилым комплексом;

современные инженерные системы.

Именно такие преимущества позволяют владельцам современных квартир быстрее находить арендаторов и не снижать стоимость даже в условиях высокой конкуренции. В то же время жилье аналогичной площади в домах старого фонда все чаще уступает современным жилым комплексам, даже если расположено в том же районе.

Как изменились цены на аренду в Киеве

По данным профильного портала, с апреля по начало июля аренда в столице также подорожала. Средняя стоимость однокомнатной квартиры увеличилась с 16 819 до 17 500 гривен, что составляет примерно 4%.

Двухкомнатные квартиры подорожали с 25 000 до 27 000 гривен (+8%). Больше всего цены выросли в сегменте трёхкомнатных квартир — с 40 808 до 44 435 гривен, или почти на 9%.

Несмотря на это, этим летом рынок Киева демонстрирует меньшую активность, чем в предыдущие годы. Если раньше квартиры сдавались примерно через пять дней после появления объявления, то сейчас средний срок экспозиции составляет около недели.

В Киеве эксперты видят наилучшие перспективы в Голосеевском и Дарницком районах. Именно здесь спрос поддерживают современные жилые комплексы, активный рынок труда, университеты и относительно сбалансированное соотношение цены и качества.

Высокий потенциал также имеют Соломенский и Оболонский районы. Шевченковский район остается стабильным, хотя возможности для дальнейшего роста здесь уже ограничивают высокие цены.

На Печерске, где традиционно самое дорогое жилье столицы, эксперты также прогнозируют сдержанные темпы подорожания. Если говорить о регионах Украины в целом, то наиболее перспективными остаются города, которые продолжают принимать внутренних переселенцев и имеют активный рынок труда:

Киев;

Львов;

Ивано-Франковск;

Ужгород;

Черновцы.

Где аренда дорожает быстрее всего

По данным специалистов, наиболее стабильный рост за последний год продемонстрировали западные области. Во Львове аренда подорожала на 24–28%, в Ивано-Франковске — на 20–30 %, в Черновцах и Тернополе — примерно на 22–24 %, в Хмельницком — до 36 %, в Ужгороде — до 31 %.

В то же время наиболее стремительный рост наблюдался на востоке и юге страны, где проявился эффект низкой базы. Так, в Харькове арендная плата за год выросла на 70–100%, в Запорожье — на 43–60%, в Николаеве — до 80%. Для сравнения, в Киеве годовой рост оставался одним из самых низких: однокомнатные квартиры подорожали лишь примерно на 6%, двухкомнатные — на 3%, а трехкомнатные почти не изменились в цене.

Подорожает ли аренда осенью

Эксперты считают, что осенью рынок традиционно активизируется, однако резкого повышения цен по всей стране ожидать не стоит. С середины августа традиционно увеличивается количество желающих снять жилье в связи с началом учебного года, переездами студентов, молодых специалистов и семей после летних отпусков.

Именно в этот период владельцы квартир получают наибольшее количество запросов и могут несколько повышать арендные ставки. Такая активность обычно продолжается до середины сентября. В дальнейшем рынок постепенно возвращается к более спокойному состоянию. В конце сентября – начале октября спрос традиционно ослабевает, а цены стабилизируются вблизи уровня начала лета.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине вторичное жилье продолжает дорожать, а больше всего за год выросли цены на однокомнатные квартиры в Тернополе — на 22%, до 47,6 тыс. долларов. Самыми дорогими остаются Львов (72 тыс. долларов), Киев (69,9 тыс. долларов) и Ужгород (67,5 тыс. долларов), тогда как самое доступное жилье для покупки сейчас находится в восточных регионах, в частности в Днепре.

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