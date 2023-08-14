В "Энергоатоме" тратят сотни миллионов на оккупированную ЗАЭС: в компании объяснили причину и заявили о манипуляциях

"Энергоатом" тратит сотни миллионов гривен на закупки для захваченной оккупантами Запорожской АЭС (ЗАЭС) ввиду того, что она "была, есть и останется украинской". А потому компания несет затраты, связанные с ее функционированием. Сопоставление же закупленных "Энергоатомом" товаров с имеющимися на рынке более дешевыми вариантами является манипуляцией – поскольку последние не отвечают в полной мере озвученным компанией условиям.

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С таким заявлением выступил сам "Энергоатом". Таким образом там отреагировали на информацию о многомиллионных тендерах для ЗАЭС.

"Несмотря на временную оккупацию, Запорожская АЭС была, есть и останется украинской. Поэтому "Энергоатом" поставляет электроэнергию для обеспечения внутренних потребностей станции и несет другие расходы, связанные с ее функционированием. Поэтому вызывает удивление возмущение тем, что компания закупает товары для преданных Украине работников, которые, несмотря на давление и риск для своей жизни, продолжают работать и поддерживать жизнедеятельность украинской АЭС", – говорится в заявлении.

Также отмечается: информация о завышенных ценах, по которым "Энергоатом" закупает товары – манипулятивная. Свою позицию в компании объяснили на примере закупки ботинок.

"Приводится цена подобных ботинок того же производителя на сайте одного из онлайн-магазинов. Манипуляция состоит в том, что указанные товары отличаются от закупленных по тендеру, в чем легко убедиться, просмотрев спецификацию товара. Так были закуплены кожаные ботинки с защитой от проколов, тогда как приводится пример простых ботинок, которые дешевле примерно вдвое", – отметили в компании.

Там заверили: все закупки для ЗАЭС производились с соблюдением норм действующего законодательства. А после проведения соответствующего тендера "необходимое для обслуживания станции оборудование вместе с частью приобретенной обуви" было:

доставлено на оккупированную станцию;

роздано исключительно украинским атомщикам – "для обеспечения их защитной одеждой в соответствии с утвержденными условиями труда".

Что предшествовало

Ранее нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, ссылаясь на данные Prozorro, сообщил, что "Энергоатом" после оккупации ЗАЭС объявил 214 тендеров на 566 млн грн для ЗАЭС. Собственно, прежде всего, к нему и обращено заявление "Энергоатома".

Железняк же рассказал, что компания, в частности, уже заключила контракт на закупку 3021 пару ботинок за 3 млн грн. То есть каждая пара стоит более 1000 грн.

"Так как производитель известен, то спокойно обе позиции забил в интернете, и то же самое продается за 475 грн в "Эпицентре" (а в тендере 1020 грн) и за утепленные 630 грн (а в тендере уже 1140 грн)", – отметил тогда нардеп.

Кроме того, были объявлены и другие тендеры. В частности:

210 млн грн – на организацию персонала станции;

28 млн грн – на услуги по охране от пожаров территории, зданий и сооружений ЗАЭС;

12,5 млн грн – на проведение государственной экспертизы документации.

Часть тендеров так и не состоялась. "Там есть, например, картофель за 32 грн/кг или мука за 28 грн/кг... Просто интересно, как мы контролируем, что там все ок с закупками", – добавил Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, мэрия Конотопа провела тендер на закупку 142 бетонных полусфер, используемых в качестве ограничителей на дорогах, стоимостью 9 млн 942 тыс. 840 грн. При том, что рыночная цена этих предметов в сотни раз ниже. Мэр города же уже заявил, что произошла ошибка и на самом деле стоимость тендера составила 99 428 грн. Что все равно превышает рыночную цену.

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