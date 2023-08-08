Три тысячи ботинок и плата за охрану ЗАЭС: "Энергоатом" тратит сотни миллионов на закупки для оккупированной станции

Уже после захвата российскими оккупантами Запорожской АЭС (ЗАЭС) на закупки для станции тратятся сотни миллионов гривен. Так, "Энергоатом" после оккупации ЗАЭС объявил 214 тендеров на 566 млн грн.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос") со ссылкой на данные Prozorro. В частности, "Энергоатом" уже заключил контракт на закупку 3021 пар ботинок за 3 млн грн. То есть каждая пара стоит более 1000 грн.

"Так как производитель известен, то спокойно обе позиции забил в интернете, и то же самое продается за 475 грн в "Эпицентре" (а в тендере 1020 грн) и за утепленные 630 грн (а в тендере уже 1140 грн)", – отметил Железняк.

Кроме того, были объявлены и другие тендеры. В частности:

210 млн грн – на организацию персонала станции;

28 млн грн – на услуги по охране от пожаров территории, зданий и сооружений ЗАЭС;

12,5 млн грн – на проведение государственной экспертизы документации.

Часть тендеров так и не состоялась. "Там есть, например, картофель за 32 грн/кг или мука за 28 грн/кг... Просто интересно, как мы контролируем, что там все ок с закупками", – добавил Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вокруг закупок Минобороны разгорелся новый скандал. По данным Центра противодействия коррупции (ЦПК), дочь одного из владельцев компании "ЕДʼЮГЕТ", выигравшей тендер от министерства, приобрела элитную недвижимость в центре Киева на 300 тыс. долларов, а жена владельца компании, вероятно, имеет российский паспорт.

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