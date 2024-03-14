По старым ценам жилье больше не снять: где в Украине подорожала аренда 1-комнатных квартир

Во многих областях Украины выросла стоимость аренды 1-комнатных квартир. Больше всего – в Херсонской области, где с декабря-2023 по февраль-2024 цены повысились сразу на 51,79%, до 4 250 грн.

В целом рост цен составил от 1,97% до 51,79%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. По его данным, больше, чем на 10% подорожал наем еще в ряде регионов. В частности:

Запорожской – на 19,07%;

Полтавской – 16,09%;

Черновицкой – 15,08%;

Николаевской областях – 11,49%.

Кроме того, выросли цены в Хмельницкой области – на 7,54%. А также:

Кировоградской – 7,28%;

Винницкой – 5,64%;

Ивано-Франковской – 3,98%;

городе Киеве – 2,36%;

Днепропетровской области – 2,31%;

Тернопольской – 1,97%.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру

В целом 1-комнатные квартиры в Украине сдают по цене от 3 513 до 16 813 грн. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Сумской области – в среднем 3 513 грн. Среди лидеров также области:

Херсонская – 4 250 грн;

Черниговская – 5 750 грн;

Харьковская – 5 998 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем 16 813 грн, а кроме того:

во Львовской области – 14 158 грн;

Днепропетровской – 13 729 грн;

Винницкой – 12 183 грн.

Сколько стоит снять квартиру в Киеве

В то же время, по районам столицы 1-комнатную квартиру можно снять по средним ценам от 3 384 до 23 434 грн. Т.е., разброс составляет более 20 000 грн.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, зафиксированы в Деснянском районе – в среднем, 3 384 грн. За ним с большим отрывом идут:

Святошинский – 12 886 грн;

Днепровский – 15 117 грн;

Оболонский – 15 587 грн;

Соломенский – 15 573 грн;

Дарницкий – 16 272 грн.

Дороже всего же арендовать 1-комнатную квартиру в Печерском районе Киева – в среднем, 23 434 грн. А также:

Шевченковском – 20 316 грн;

Голосеевском – 17 700 грн;

Подольском – 17 645 грн.

При этом следует понимать – это средние цены, учитывающие как минимальные, так и максимальные предложения. К примеру, можно арендовать 1-комнатную квартиру и за 31 080 грн, и за 5 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны ФИО и адреса сторон, объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.

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