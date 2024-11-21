По состоянию на сегодняшний день говорить о возобновлении авиасообщения в Украине нецелесообразно, – Кулеба

Все соответствующие учреждения Украины уже готовы к возобновлению авиасообщения в стране. Тем не менее, в Украине пока недостаточно систем противовоздушной обороны для такого восстановления.

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Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба. Он отметил, что главное в авиасообщении – это безопасность людей.

Чиновники, инфраструктура, аэропорты – все это "готово к возобновлению авиасообщения на 95%". И с момента принятия решения об открытии авиасообщения до запуска рейсов во Львове или Борисполе пройдет не более 45-50 дней.

"Но архитектура безопасности предусматривает очень серьезные средства противовоздушной обороны, задействованные сегодня в стране по назначению. Поэтому, когда у нас будет достаточно противовоздушной обороны для того или иного аэропорта, мы сможем об этом говорить. На сегодняшний день, к сожалению, это нецелесообразно", – подчеркнул он. Кулеба.

Вицепремьер отметил, что возвращаться к этой теме будет уместно, когда в Украине появится достаточно ПВО для защиты аэропортов. А на вопрос о том, можно ли надеяться на открытие авиасообщения в 2025 году, Кулеба отметил, что все будет зависеть от ситуации на фронте.

"Надеяться, конечно, мы можем. Но если быть реалистичными, то в принципе мы можем говорить об этом исключительно с оглядкой на фронт. Как и все остальные вопросы, касающиеся развития нашей страны. В первую очередь это фронт, после этого уже любоое другое развитие", – подчеркнул господин Кулеба.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году во Львовском аэропорту уже может восстановиться авиасообщение. Что интересно – об этом уже говорят сами иностранные перевозчики. Хотя Украина уже почти год ведет переговоры с европейскими авиационными регуляторами и авиакомпаниями по возобновлению некоторых авиаперевозок.

Однако не все аналитики видят возможность восстановления авиасообщения в Украине. В частности, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко уверен, что, пока продолжается война с Россией, открытие аэропортов на территории Украины остается риторическим вопросом. Самолеты авиакомпаний не могут летать без страховки, а страховые компании требуют, чтобы над Украиной было закрыто небо.

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