Как получить лучшее место в самолете: есть простой секрет

Путешествие самолетом часто ассоциируется с очередями, тесными креслами и ожиданием в салоне. Однако иногда пассажирам везет получить бесплатный напиток или даже лучшие места. Оказывается, в этом нет никакой магии – иногда достаточно просто правильно себя вести.

Бортпроводники ежедневно общаются с сотнями людей и хорошо запоминают тех, кто ведет себя вежливо. Издание The Sun рассказало, как получить лучшие места в самолете.

Стюардесса с двадцатилетним опытом работы Сандра Уайт поделилась секретами профессии и рассказала, как пассажиры могут заслужить расположение экипажа и даже получить приятные бонусы во время полета.

По ее словам, главное правило очень простое: вежливость. Грубые или нетерпеливые пассажиры почти никогда не получают никаких привилегий.

Своими советами Уайт поделилась с туристическим изданием Shermans Travel. Она рассказала, как иногда можно получить бесплатный напиток, как вежливо попросить лучшее место и каких ошибок стоит избегать на борту.

Получить бесплатный напиток иногда значительно проще, чем кажется. Чаще всего решение зависит от обстоятельств. Например, если самолет долго стоит на взлетной полосе из-за технических проблем и пассажиры вынуждены ждать несколько часов, бортпроводники могут угостить их напитком, особенно если люди ведут себя спокойно.

Еще одна ситуация – когда пассажир имеет только наличные, тогда как большинство авиакомпаний принимают оплату только карточкой. В таком случае стюардесса иногда может просто отдать напиток бесплатно.

"Доброжелательность действительно имеет большое значение", – подчеркнула Уайт.

Что касается лучших мест в самолете, здесь тоже иногда помогает простой вежливый разговор. Если пассажир вежливо спросит, есть ли свободные места, иногда экипаж может пойти навстречу.

Уайт отмечает, что бортпроводники обычно стараются сделать путешествие максимально комфортным для гостей. Однако распределение мест чаще всего зависит от работников на стойке регистрации.

Впрочем, иногда бортпроводники могут пересадить пассажира ближе к бизнес-классу или даже в первый класс, если там остались свободные места.

Это не гарантия, но вежливость никогда не помешает.

В то же время стюардесса назвала тип пассажиров, которых экипаж не любит больше всего. Речь идет о людях, которые садятся в самолет уже навеселе после отдыха в аэропорту.

"Надоедливые пьяные пассажиры – настоящий кошмар для бортпроводников", – подчеркнула Уайт.

По ее словам, такие люди часто ведут себя слишком громко, пытаются шутить и начинают требовать алкоголь еще до начала обслуживания. В крайних случаях экипаж вынужден отказывать таким пассажирам в дальнейшей продаже алкоголя.

