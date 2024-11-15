В Украине хотят открыть международный аэропорт: в какие этапы собираются возобновлять авиасообщение

Несмотря на то, что в Украине продолжается военное положение, в 2025 году во Львовском аэропорту может возобновиться авиасообщение. Для этого нужно пройти два этапа: решение должно быть одобрено регуляторами авиаперелетов, а также должно быть принято соответствующее политическое решение.

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Об этом, как сообщает Reuters, заявил старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон. Украина уже почти год принимает участие в переговорах с европейскими авиационными регуляторами и авиакомпаниями по возобновлению некоторых авиаперевозок.

"Если регуляторы согласятся с тем, что открывать авиасообщение безопасно и будет принято политическое решение, страховая отрасль готова поддержать усилия по восстановлению", - сказал Эллисон. Он отметил, что подразумевает 2025 год.

В Государственной авиационной службе Украины (Украэрорух) подтвердили, что рассматривают возможность поэтапного и ограниченного открытия воздушного пространства для гражданской авиации. Это может произойти при оценке рисков и снижении их до приемлемого уровня, а также внедрении дополнительных мер безопасности.

"Обеспечение безопасности воздушного пространства является первоочередной задачей. Вокруг этого вызова была проделана большая работа", - сказал Эллисон, не предоставив дополнительных деталей.

Львовский аэропорт был выбран из-за близости к границе с Европейским Союзом, а также из-за того, что Львовская область относительно редко попадает под российские удары по сравнению с другими регионами Украины. Эта воздушная гавань имеет два терминала и до войны могла обслуживать до 3 тысяч пассажиров в час.

Эллисон подчеркнул, что в Marsh McLennan поддерживается стремление украинского правительства создать страховой механизм для покрытия коммерческой авиации. У этого брокера уже есть программа страхования для судов, перевозящих все грузы через украинский черноморский коридор.

"Национальные перевозчики, лоукости и украинские авиакомпании выражают заинтересованность и думают, стоит ли им это делать", – отметил Криспин Эллисон.

Но, как уже сообщал OBOZ.UA, не все аналитики видят возможность восстановления авиасообщения в Украине. В частности, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко уверен, что, пока продолжается война с Россией, открытие аэропортов на территории Украины остается риторическим вопросом. Самолеты авиакомпаний не могут летать без страховки, а страховые компании требуют, чтобы над Украиной было закрыто небо.

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