Период серьезных темпов роста зарплат закончился: украинцам в Польше рассказали, чего ожидать

Темпы роста зарплат зарплат в Польше существенно замедлились. Одной из причин этого в экспертной среде называют снижение инфляционного давления – если в начале 2025 года индекс потребительских цен в стране составлял 104,9%, то в январе-феврале-2026 он снизился до 102,1%. Кроме того, отмечается, компании все чаще прибегают к более консервативному управлению расходами и более жесткой финансовой дисциплине. Соответственно, констатируется, период двузначных темпов роста зарплат остался позади – в т.ч., и для украинцев.

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Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили: ныне в Польше зарплата перестает быть главным инструментом борьбы за персонал.

"Разница между темпами роста зарплат и инфляцией сегодня является одной из наиболее комфортных для работников за последние годы, поскольку обеспечивает реальный рост доходов без чрезмерной нагрузки на работодателей", – объяснили аналитики.

Кроме того, подчеркнули они, для работодателей важен не сам факт повышения минимальной зарплаты, а его соотношение с общей динамикой рынка труда. И в 2026 году этот баланс выглядит "значительно более комфортным для бизнеса, чем годом ранее".

Помимо этого, отмечается, на рост зарплат влияет постепенное сокращение занятости в корпоративном секторе. Что, констатируется, "ослабляет давление на работодателей по поводу необходимости конкурировать за работников путем быстрого повышения зарплат".

"В то же время, сами работники все чаще выбирают стабильность вместо смены работы ради более высокого дохода. Бизнес все более осторожно относится к кадровым расходам, но в то же время вынужден сохранять конкурентоспособность на рынке труда", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, старение населения Польши не только ограничивает развитие местного рынка труда, но и формирует долгосрочную потребность страны в иностранной рабочей силе. Одним из ее источников может стать Украина, для которой это может перерасти в большую проблему, ведь после завершения активных боевых действий она будет остро нуждаться в рабочих руках для своего восстановления.

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