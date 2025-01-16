Украинцам без важного документа не позволят пересечь границу со страной-соседкой: что обязательно нужно иметь

Для пересечения границы с Молдовой на автотранспорте украинцам нужно иметь при себе действующий сертификат технического осмотра транспортного средства. Без него въехать в страну не получится.

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Об этом сообщили в Гостаможенной службе (ГТС). Там отметили: дело в том, что в Молдове вступили в силу новые требования по въезду транспортных средств на территорию страны.

"Теперь водители должны иметь при себе действующий сертификат технического осмотра транспортного средства. Молдавская сторона сообщает, что это требование определено Правилами дорожного движения СМ, утвержденными Постановлением Правительства СМ от 13.05.2009 №357", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: наличие сертификата является обязательным условие для пересечения границы. Ведь без него "транспортные средства не пропускаются на территории Молдовы".

Ранее же подобное правило ввела Румыния. Как сообщал в ГТС, для пересечения границы украинцам также нужно иметь:

Действительное водительское удостоверение, соответствующее категории транспортного средства, которым он управляет.

Свидетельство о регистрации транспортного средства.

"Правовая норма действует на всей территории Румынии и распространяется на всех лиц в соответствии с положениями Конвенции о дорожном движении от 1968 г. (Венская конвенция). Таким образом, запрещается движение транспортных средств по дорогам общего пользования без периодического технического осмотра или с просроченным периодическим техническим осмотром", – объяснили в ГТС.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук ранее сообщил, что Украина и Румыния соединятся еще одним переходом – 261-метровым автомобильным пограничным мостом через реку Тиса.

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