Пекин испытывает терпение Вашингтона: российский танкер с СПГ пришвартовался в Китае, несмотря на санкции

Российский танкер со сжиженным газом (СПГ) впервые пришвартовался в Китае, несмотря на санкции США. Россия, несмотря на санкции и ограничения со стороны Запада, продолжает активно наращивать поставки газа, используя как прямые трубопроводные маршруты, так и схемы по переориентации СПГ. Основной акцент делается на рынке Азии, где Москва пытается компенсировать потерю европейских покупателей.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg. По информации издания, судно Arctic Mulan, перевозившее партию СПГ с завода "Арктик СПГ-2", который находится под санкциями США, пришвартовалось в терминале Beihai LNG, принадлежащем китайской государственной компании PipeChina.

Это первый случай, когда газ из этого проекта официально попал на территорию Китая. Ранее поставки осуществлялись только через так называемый теневой флот – суда, которые обходили международные правила. Ни одно из них не имело доступа к импортным СПГ-терминалам из-за опасений покупателей подвергнуться вторичным санкциям со стороны США.

"Арктик СПГ-2" – ключевой проект компании Novatek PJSC и одновременно фундаментальная составляющая плана России утроить экспорт СПГ до 2030 года. После фактической потери европейского рынка Москва делает ставку на Азию. Китай в этой стратегии играет главную роль, ведь именно сюда Кремль пытается переориентировать большинство энергетических потоков.

Прибытие Arctic Mulan состоялось накануне запланированного визита Владимира Путина в Пекин, что придает этому факту особую политическую окраску. Интересно, что США пока не расширяют санкции против непосредственных покупателей российского СПГ, хотя активно давят на Индию из-за ее импорта российской нефти.

Аналитики обращают внимание на то, что Китай сейчас не имеет острой потребности в дополнительных объемах СПГ. Его импорт в этом году даже сократился благодаря росту внутреннего производства и увеличению поставок по трубопроводам, в частности из той же России. "Это соглашение выглядит скорее как проверка реакции Вашингтона, чем как ответ на спрос", – пояснил Ян-Эрик Фенрих, эксперт Rystad Energy.

Иными словами, Пекин продемонстрировал готовность сотрудничать с Москвой даже в наиболее чувствительных сферах, одновременно оставив себе пространство для маневра, ведь речь идет лишь об одной партии газа, без долгосрочных контрактов. Стоит напомнить, что прошлой зимой "Арктик СПГ-2" фактически остановил работу, произведенные восемь партий топлива не нашли покупателей, а вокруг объекта образовались сезонные льды.

Тогда газ пришлось перегружать на хранилища в самой России. В этом году уже несколько судов загрузили СПГ с завода и отправились по Северному морскому пути на восток.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во время последних мирных переговоров США и Россия обсуждали энергетические соглашения, включая возвращение Exxon Mobil в "Сахалин-1" и поставку оборудования для "Арктик СПГ-2". Отмечается, что Вашингтон стремится использовать эти договоренности как стимулы для мира и одновременно ослабить связи Москвы с Китаем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!