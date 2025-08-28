Пекин испытывает терпение Вашингтона: российский танкер с СПГ пришвартовался в Китае, несмотря на санкции
Российский танкер со сжиженным газом (СПГ) впервые пришвартовался в Китае, несмотря на санкции США. Россия, несмотря на санкции и ограничения со стороны Запада, продолжает активно наращивать поставки газа, используя как прямые трубопроводные маршруты, так и схемы по переориентации СПГ. Основной акцент делается на рынке Азии, где Москва пытается компенсировать потерю европейских покупателей.
Об этом сообщает Bloomberg. По информации издания, судно Arctic Mulan, перевозившее партию СПГ с завода "Арктик СПГ-2", который находится под санкциями США, пришвартовалось в терминале Beihai LNG, принадлежащем китайской государственной компании PipeChina.
Это первый случай, когда газ из этого проекта официально попал на территорию Китая. Ранее поставки осуществлялись только через так называемый теневой флот – суда, которые обходили международные правила. Ни одно из них не имело доступа к импортным СПГ-терминалам из-за опасений покупателей подвергнуться вторичным санкциям со стороны США.
"Арктик СПГ-2" – ключевой проект компании Novatek PJSC и одновременно фундаментальная составляющая плана России утроить экспорт СПГ до 2030 года. После фактической потери европейского рынка Москва делает ставку на Азию. Китай в этой стратегии играет главную роль, ведь именно сюда Кремль пытается переориентировать большинство энергетических потоков.
Прибытие Arctic Mulan состоялось накануне запланированного визита Владимира Путина в Пекин, что придает этому факту особую политическую окраску. Интересно, что США пока не расширяют санкции против непосредственных покупателей российского СПГ, хотя активно давят на Индию из-за ее импорта российской нефти.
Аналитики обращают внимание на то, что Китай сейчас не имеет острой потребности в дополнительных объемах СПГ. Его импорт в этом году даже сократился благодаря росту внутреннего производства и увеличению поставок по трубопроводам, в частности из той же России. "Это соглашение выглядит скорее как проверка реакции Вашингтона, чем как ответ на спрос", – пояснил Ян-Эрик Фенрих, эксперт Rystad Energy.
Иными словами, Пекин продемонстрировал готовность сотрудничать с Москвой даже в наиболее чувствительных сферах, одновременно оставив себе пространство для маневра, ведь речь идет лишь об одной партии газа, без долгосрочных контрактов. Стоит напомнить, что прошлой зимой "Арктик СПГ-2" фактически остановил работу, произведенные восемь партий топлива не нашли покупателей, а вокруг объекта образовались сезонные льды.
Тогда газ пришлось перегружать на хранилища в самой России. В этом году уже несколько судов загрузили СПГ с завода и отправились по Северному морскому пути на восток.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, во время последних мирных переговоров США и Россия обсуждали энергетические соглашения, включая возвращение Exxon Mobil в "Сахалин-1" и поставку оборудования для "Арктик СПГ-2". Отмечается, что Вашингтон стремится использовать эти договоренности как стимулы для мира и одновременно ослабить связи Москвы с Китаем.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!