УкраїнськаУКР
русскийРУС

Озвучены новые размеры средней зарплаты: в каких отраслях зарабатывают в разы больше

Александр Литвин
Рынки и компании
2 минуты
3,1 т.
Иллюстрация - кошелек с деньгами

В Украине средняя зарплата по состоянию на июль составила 26499 грн. При этом больше всего зарабатывают программисты (рабочие в сфере информации и телекоммуникации). Наименьшие зарплаты у тех, кто работает в библиотеках, занимается творчеством и педагогов.

Видео дня

Об этом говорится в данных, опубликованных Государственной службой статистики. Высокие зарплаты также в области авиационного транспорта (украинские компании работают за границей), а также финансисты.

Стоит отметить, что в статистике отражена только официальная заработная плата. Здесь не учитывается заработная плата, выплачиваемая в конвертах.

  • Информация и телекоммуникации – 67 222 грн
  • Авиационный транспорт – 57 946 грн
  • Финансовая и страховая деятельность – 55 994 грн
  • Профессиональная, научная и техническая деятельность – 34 068 грн
  • Государственное управление и оборона; обязательное соцстрахование – 33 896 грн
  • Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта и мотоциклов – 31 424 грн
  • Предоставление прочих видов услуг – 29 123 грн
  • Промышленность – 29 063 грн
  • Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта – 28 979 грн
  • В среднем по экономике – 26 499 грн
  • Транспорт, складское хозяйство, почта и курьеры – 26 612 грн
  • Научные исследования и разработки – 26 354 грн
  • Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 24 929 грн
  • Сельское хозяйство – 24 833 грн
  • Водный транспорт – 24 729 грн
  • Наземный и трубопроводный транспорт – 23 807 грн
  • Операции с недвижимым имуществом – 22 987 грн
  • Строительство – 22 775 грн
  • Здравоохранение – 20 326 грн
  • Здравоохранение и предоставление соцпомощи – 20 062 грн
  • Временное размещение и организация питания – 19 612 грн
  • Почтовая и курьерская деятельность – 19 589 грн
  • Искусство, спорт, развлечения и отдых – 18 150 грн
  • Образование – 16 029 грн
  • Функционирование библиотек, архивов, музеев и учреждений культуры – 14 873 грн
  • Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений – 14 468 грн

Как будут расти зарплаты

Прогноз предусмотрен в постановлении от 6 августа № 946 "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы". Новый прогноз развития экономики основывается на двух возможных сценариях:

  • оптимистический – с 2026 года ситуация с безопасностью существенно улучшится;
  • пессимистический – полномасштабная военная агрессия со стороны России сохранится.

Оптимистический сценарий предусматривает рост номинальной среднемесячной зарплаты до таких показателей:

  • 2026 год – 30 240 грн;
  • 2027 – 35 268 грн;
  • 2028 – 39 758 грн.

Если сбудется второй сценарий, средняя заработная плата украинцев составит:

  • 2026 год – 30 032 грн;
  • 2027 – 34 808 грн;
  • 2028 – 39 436 грн.

Кроме того, согласно первому прогнозу, в течение 2026-2028 гг. ожидается улучшение ситуации на рынке кадров. Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет может увеличиться с 13 млн до 13,2 млн человек.

Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным кадровых порталов, средняя зарплата за год, с августа 2024-го по август 2025-го, в Украине выросла с 21 000 до 25 000 грн. В то же время с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!