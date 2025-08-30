Озвучены новые размеры средней зарплаты: в каких отраслях зарабатывают в разы больше

В Украине средняя зарплата по состоянию на июль составила 26499 грн. При этом больше всего зарабатывают программисты (рабочие в сфере информации и телекоммуникации). Наименьшие зарплаты у тех, кто работает в библиотеках, занимается творчеством и педагогов.

Об этом говорится в данных, опубликованных Государственной службой статистики. Высокие зарплаты также в области авиационного транспорта (украинские компании работают за границей), а также финансисты.

Стоит отметить, что в статистике отражена только официальная заработная плата. Здесь не учитывается заработная плата, выплачиваемая в конвертах.

Информация и телекоммуникации – 67 222 грн

Авиационный транспорт – 57 946 грн

Финансовая и страховая деятельность – 55 994 грн

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 34 068 грн

Государственное управление и оборона; обязательное соцстрахование – 33 896 грн

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта и мотоциклов – 31 424 грн

Предоставление прочих видов услуг – 29 123 грн

Промышленность – 29 063 грн

Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта – 28 979 грн

В среднем по экономике – 26 499 грн

Транспорт, складское хозяйство, почта и курьеры – 26 612 грн

Научные исследования и разработки – 26 354 грн

Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 24 929 грн

Сельское хозяйство – 24 833 грн

Водный транспорт – 24 729 грн

Наземный и трубопроводный транспорт – 23 807 грн

Операции с недвижимым имуществом – 22 987 грн

Строительство – 22 775 грн

Здравоохранение – 20 326 грн

Здравоохранение и предоставление соцпомощи – 20 062 грн

Временное размещение и организация питания – 19 612 грн

Почтовая и курьерская деятельность – 19 589 грн

Искусство, спорт, развлечения и отдых – 18 150 грн

Образование – 16 029 грн

Функционирование библиотек, архивов, музеев и учреждений культуры – 14 873 грн

Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений – 14 468 грн

Как будут расти зарплаты

Прогноз предусмотрен в постановлении от 6 августа № 946 "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы". Новый прогноз развития экономики основывается на двух возможных сценариях:

оптимистический – с 2026 года ситуация с безопасностью существенно улучшится;

– с 2026 года ситуация с безопасностью существенно улучшится; пессимистический – полномасштабная военная агрессия со стороны России сохранится.

Оптимистический сценарий предусматривает рост номинальной среднемесячной зарплаты до таких показателей:

2026 год – 30 240 грн;

– 30 240 грн; 2027 – 35 268 грн;

– 35 268 грн; 2028 – 39 758 грн.

Если сбудется второй сценарий, средняя заработная плата украинцев составит:

2026 год – 30 032 грн;

– 30 032 грн; 2027 – 34 808 грн;

– 34 808 грн; 2028 – 39 436 грн.

Кроме того, согласно первому прогнозу, в течение 2026-2028 гг. ожидается улучшение ситуации на рынке кадров. Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет может увеличиться с 13 млн до 13,2 млн человек.

Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным кадровых порталов, средняя зарплата за год, с августа 2024-го по август 2025-го, в Украине выросла с 21 000 до 25 000 грн. В то же время с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн.

