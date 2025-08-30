Озвучены новые размеры средней зарплаты: в каких отраслях зарабатывают в разы больше
В Украине средняя зарплата по состоянию на июль составила 26499 грн. При этом больше всего зарабатывают программисты (рабочие в сфере информации и телекоммуникации). Наименьшие зарплаты у тех, кто работает в библиотеках, занимается творчеством и педагогов.
Об этом говорится в данных, опубликованных Государственной службой статистики. Высокие зарплаты также в области авиационного транспорта (украинские компании работают за границей), а также финансисты.
Стоит отметить, что в статистике отражена только официальная заработная плата. Здесь не учитывается заработная плата, выплачиваемая в конвертах.
- Информация и телекоммуникации – 67 222 грн
- Авиационный транспорт – 57 946 грн
- Финансовая и страховая деятельность – 55 994 грн
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 34 068 грн
- Государственное управление и оборона; обязательное соцстрахование – 33 896 грн
- Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта и мотоциклов – 31 424 грн
- Предоставление прочих видов услуг – 29 123 грн
- Промышленность – 29 063 грн
- Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта – 28 979 грн
- В среднем по экономике – 26 499 грн
- Транспорт, складское хозяйство, почта и курьеры – 26 612 грн
- Научные исследования и разработки – 26 354 грн
- Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 24 929 грн
- Сельское хозяйство – 24 833 грн
- Водный транспорт – 24 729 грн
- Наземный и трубопроводный транспорт – 23 807 грн
- Операции с недвижимым имуществом – 22 987 грн
- Строительство – 22 775 грн
- Здравоохранение – 20 326 грн
- Здравоохранение и предоставление соцпомощи – 20 062 грн
- Временное размещение и организация питания – 19 612 грн
- Почтовая и курьерская деятельность – 19 589 грн
- Искусство, спорт, развлечения и отдых – 18 150 грн
- Образование – 16 029 грн
- Функционирование библиотек, архивов, музеев и учреждений культуры – 14 873 грн
- Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений – 14 468 грн
Как будут расти зарплаты
Прогноз предусмотрен в постановлении от 6 августа № 946 "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы". Новый прогноз развития экономики основывается на двух возможных сценариях:
- оптимистический – с 2026 года ситуация с безопасностью существенно улучшится;
- пессимистический – полномасштабная военная агрессия со стороны России сохранится.
Оптимистический сценарий предусматривает рост номинальной среднемесячной зарплаты до таких показателей:
- 2026 год – 30 240 грн;
- 2027 – 35 268 грн;
- 2028 – 39 758 грн.
Если сбудется второй сценарий, средняя заработная плата украинцев составит:
- 2026 год – 30 032 грн;
- 2027 – 34 808 грн;
- 2028 – 39 436 грн.
Кроме того, согласно первому прогнозу, в течение 2026-2028 гг. ожидается улучшение ситуации на рынке кадров. Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет может увеличиться с 13 млн до 13,2 млн человек.
Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным кадровых порталов, средняя зарплата за год, с августа 2024-го по август 2025-го, в Украине выросла с 21 000 до 25 000 грн. В то же время с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн.
