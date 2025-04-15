Озвучены космические зарплаты руководства ПриватБанка: заместителю главы за месяц заплатили 8,6 млн грн

Заместитель председателя правления ПриватБанка Мариуш Качмарек в марте 2025 получил более 8,6 млн грн. Из них 2,2 млн грн – основная заработная плата, а 6,4 млн грн – компенсация за не использованный отпуск и другая выплата при увольнении на основании решения Наблюдательного Совета

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Об этом говорится в отчете ПриватБанка. Так, заработная плата председателя правления ПриватБанка Микаэля Беркнерта в марте составила 2,1 млн грн. Кроме того, еще 3,6 млн.грн он получил в "неденежной форме". Стоит отметить, что год назад, в марте 2024-го, председатель правления "Привата" имел зарплату в 1,6 млн грн, кроме того, он получил выплату в неденежной форме всего в 181 тыс. грн. То есть, в сумме за год размер зарплаты вырос в 3,3 раза.

Заместитель председателя правления по вопросам цифровой трансформации (CDTO) Мариуш Качмарек, покинувший свой пост с 26 марта 2025 года, за март держал 2,2 млн. грн. основной зарплаты. Кроме того, ему заплатили 6,4 млн. грн. в виде компенсации. Два других заместителя председателя правления за прошлый месяц получили около 1 млн грн зарплаты.

Отметим, гораздо меньше зарабатывают члены Наблюдательного Совета. Их зарплаты колеблются в пределах 580–773 тыс. грн в месяц.

Сколько зарабатывают украинцы

В Украине средняя зарплата, по данным большого кадрового портала, составляет 24 тыс. грн. Среди городов самая большая средняя зарплата традиционно в столице. В среднем здесь зарабатывают 27,5 тысяч. грн. В Днепре средняя зарплата составляет 23,5 тыс. грн, во Львове – 25 тыс. грн. грн. Жители Одессы в среднем могут претендовать на заработную плату в размере 23 тыс. грн.

"В марте рынок труда продолжал развиваться под влиянием, с одной стороны, реалий полномасштабной войны, и с другой – сезонных факторов. Первое сказалось на том, что второй месяц подряд среди десятки самых востребованных должностей видим военнослужащих. Также фиксируем, что количество вакансий, где работодатели готовы отдавать предпочтение. .

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее свою декларацию за 2024 год обнародовал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно ей, доходы главы государства и членов его семьи превысили 15,2 млн. грн., из которых 8,5 млн. грн. было получено от погашения ОВГЗ (государственные ценные бумаги). В то же время уточняется также, что остаток денежных средств семьи главы государства к концу 2024 года значительно не изменился.

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