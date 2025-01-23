Экономика России в конце 2024 столкнулась с резким сокращением экспортных доходов. По данным Центробанка РФ, в декабре чистый торговый профицит сократился до $5,6 млрд, что явилось самым низким показателем с 2020 года.

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Нехватка валюты стала причиной падения рубля к концу года. Об этом пишет The Moscow Times.

Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, причиной такого падения стало ужесточение санкций, введенных в ноябре против российского банковского сектора, в том числе Газпромбанка. Эти ограничения значительно усложнили международные платежи и затормозили экспортные потоки.

В частности, под американские ограничения попал Газпромбанк — последний из крупных государственных банков, сохранявший доступ к долларовым расчетам и системе SWIFT. Вместе с ним в "черные списки" попали еще 50 кредитных организаций, обслуживавших внешнюю торговлю. В результате под санкциями оказалось 95% российской банковской системы, о чем жаловалась глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

В декабре российские экспортеры заработали $31,3 млрд, но $25,7 млрд из этой суммы было потрачено на импорт. Еще $4,9 млрд остались на зарубежных счетах российских компаний и не попали на внутренний рынок. За год объем таких "зависших" средств достиг $20 млрд, что еще больше усложнило доступ экономики к валюте.

После новых санкций, которые затронули нефтегазовый сектор и транспортный флот РФ, аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение экспортных доходов. В частности, ожидается снижение экспорта на 10% в 2025 году, что обернется для России потерей свыше $40 млрд.

Все это создает опасности для стабильности рубля и увеличивает давление на российскую экономику.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в ЕС не видят причин для отмены санкции против России. Ведь, полагают там, кремлевский диктатор Владимир Путин не изменил своих целей.

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