Отключение света введут только в части регионов: украинцам показали графики на 9 марта

В части регионов Украины 9 марта с 08:00 могут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для предприятий. Причиной стали повреждения энергосистемы после российских ракетно-дронных атак, поэтому энергетики призывают украинцев следить за сообщениями облэнерго и экономно потреблять электроэнергию.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". По предварительным данным, отключения могут начаться с 08:00 и продлиться до конца суток. Энергетики призывают граждан следить за сообщениями местных операторов системы распределения, ведь ситуация может меняться в зависимости от состояния энергосистемы.

Введение ограничений связано с последствиями очередных ударов России по украинской энергетической инфраструктуре. После ракетно-дронных атак часть объектов генерации и энергосетей получила повреждения. Из-за этого энергетикам приходится перераспределять нагрузку между регионами, а также временно ограничивать потребление электроэнергии. Графики помогают:

избежать перегрузки сетей;

стабилизировать работу энергосистемы;

провести ремонт поврежденных объектов.

Специалисты энергетической отрасли также призывают граждан рационально использовать электроэнергию, особенно в часы, когда свет появляется в соответствии с графиком. В частности, рекомендуется:

не включать одновременно много мощных электроприборов;

откладывать использование энергоемкой техники на ночное время;

выключать приборы, которые не используются.

Где смотреть график отключений света в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для киевлян временные персонализированные графики отключений электроэнергии будут действовать как минимум до апреля из-за сетевого дефицита и технических ограничений. Возвращение к классическим графикам возможно только после стабилизации энергосистемы и улучшения состояния электросетей.

