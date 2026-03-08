Отключение света введут только в части регионов: украинцам показали графики на 9 марта
В части регионов Украины 9 марта с 08:00 могут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для предприятий. Причиной стали повреждения энергосистемы после российских ракетно-дронных атак, поэтому энергетики призывают украинцев следить за сообщениями облэнерго и экономно потреблять электроэнергию.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". По предварительным данным, отключения могут начаться с 08:00 и продлиться до конца суток. Энергетики призывают граждан следить за сообщениями местных операторов системы распределения, ведь ситуация может меняться в зависимости от состояния энергосистемы.
Введение ограничений связано с последствиями очередных ударов России по украинской энергетической инфраструктуре. После ракетно-дронных атак часть объектов генерации и энергосетей получила повреждения. Из-за этого энергетикам приходится перераспределять нагрузку между регионами, а также временно ограничивать потребление электроэнергии. Графики помогают:
- избежать перегрузки сетей;
- стабилизировать работу энергосистемы;
- провести ремонт поврежденных объектов.
Специалисты энергетической отрасли также призывают граждан рационально использовать электроэнергию, особенно в часы, когда свет появляется в соответствии с графиком. В частности, рекомендуется:
- не включать одновременно много мощных электроприборов;
- откладывать использование энергоемкой техники на ночное время;
- выключать приборы, которые не используются.
Где смотреть график отключений света в каждой области
Как сообщал OBOZ.UA ранее, для киевлян временные персонализированные графики отключений электроэнергии будут действовать как минимум до апреля из-за сетевого дефицита и технических ограничений. Возвращение к классическим графикам возможно только после стабилизации энергосистемы и улучшения состояния электросетей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!