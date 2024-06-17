Остановка "теневого флота" России: Дания инициирует новые меры

Дания начала переговоры с международными партнерами по остановке транспортировки подсанкционной российской нефти через Балтийское море с помощью "теневого флота" устаревших танкеров. Важно, чтобы все новые мероприятия были практически реализуемыми и юридически устойчивыми.

Видео дня

Об этом в интервью изданию Information and Danwatch заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен. Этот флот состоит из устаревших судов, которые Россия использует для обхода международных санкций на экспорт нефти.

Использование этих судов позволяет России избегать санкций, наложенных на нефтяной экспорт. Такие действия противоречат международным санкциям и подрывают усилия глобального сообщества по ограничению финансовых ресурсов России.

Ларс Люкке Расмуссен отметил, что Дания собрала группу стран для рассмотрения возможных дальнейших мер против "теневого флота". Он подчеркнул, что важно, чтобы все новые мероприятия были практически реализованы и юридически устойчивы. Конкретные детали этих мер министр не раскрыл, но отметил, что он "очень серьезно относится к проблеме".

Дания ведет конфиденциальный диалог с другими странами Балтийского моря и Европейского Союза по решению этой проблемы. Министр не уточнил, какие именно страны принимают участие в этих обсуждениях, но подчеркнул, что координация действий на международном уровне является ключевой для эффективного внедрения новых мер.

Недавно страны G7 пообещали ввести дальнейшие ограничения по борьбе с обходом санкций Россией с помощью "теневого флота". Также Соединенное Королевство объявило о новых санкционных ограничениях против России, направленных на усложнение ей ведения войны против Украины. Несмотря на эти усилия, среди стран ЕС все еще остаются разногласия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что мир должен бороться с российским режимом. В частности, нужно устроить "охоту" на флот-призрак, нелегально перевозящий нефть страны-агрессора РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!