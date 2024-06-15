'Будем охотиться': Кэмерон предложил задерживать танкеры, которые нелегально перевозят нефть РФ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что мир должен бороться с российским режимом. В частности, нужно устроить "охоту" на флот-призрак, который нелегально перевозит нефть страны-агрессора РФ.

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Об этом Кэмерон сказал в интервью Corriere della Sera. Он отметил, что таким образом мир должен показать российскому диктатору Владимиру Путину, что он полностью поддерживает Украину.

"Мы также должны охотиться на флот-призрак, который нелегально доставляет российскую нефть по всему миру: каждый раз, когда они (танкеры – Ред.) приближаются к итальянскому порту, я хочу быть уверенным, что они будут заблокированы", – сказал глава МИД.

Также он заявил о необходимости "охоты" за деньгами РФ. "Мы будем гоняться за нефтью, мы остановим газ, мы остановим корабли, мы сделаем все возможное, чтобы остановить российскую военную машину, и покажем Путину бессмысленность его действий", – добавил Кэмерон.

Мы также писали, что Европейский Союз предлагает ввести санкции против российского нефтетранспортного гиганта "Совкомфлот" и 14 связанных с ним танкеров, чтобы ограничить финансирование войны против Украины. Эти меры требуют одобрения всех стран-членов ЕС и могут оказать существенное влияние на экспорт российской нефти.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дэвид Кэмерон заявил, что Запад должен сделать больше и ударить санкциями по самым болезненным местам Российской Федерации в ответ на обстрелы россиянами энергетической системы Украины. Использовать нужно инструменты экономического давления.

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