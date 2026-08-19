Осталось всего 5 дней: кому из украинцев выплатят по 3100 грн

Ко Дню Независимости Украины в 2026 году отдельные категории граждан получат разовое пособие в размере от 450 до 3100 грн, причем наибольшая выплата предусмотрена для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы и людей с особыми заслугами перед Родиной. Пенсионерам, получателям субсидий и льгот деньги начислят автоматически, а тем, кто не относится к этим категориям и не служит, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) — заявление можно подать до 1 октября 2026 года.

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Об этом сообщает ПФУ. При этом деньги начисляются не всем одинаково: для большинства пенсионеров и получателей социальных выплат предусмотрен автоматический механизм, тогда как части граждан необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Кто получит наибольшую выплату

Максимальная сумма помощи ко Дню Независимости в 2026 году составляет 3100 грн. Ее предусмотрели для двух категорий:

лиц с инвалидностью вследствие войны I группы;

лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Для других категорий суммы будут ниже. Лица с инвалидностью вследствие войны II группы получат по 2900 грн, а III группы — 2700 грн. Участникам боевых действий и пострадавшим участникам Революции Достоинства предусмотрено 1000 грн.

Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны получат 650 грн. Наименьшая сумма – 450 грн – предусмотрена для участников войны, а также соответствующих категорий бывших узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Размеры выплат в 2026 году

Категория Сумма Лица с инвалидностью вследствие войны I группы 3100 грн Лица с особыми заслугами перед Родиной 3100 грн Лица с инвалидностью вследствие войны II группы 2900 грн Лица с инвалидностью вследствие войны III группы 2700 грн Участники боевых действий 1000 грн Пострадавшие участники Революции Достоинства 1000 грн Члены семей погибших ветеранов войны 650 грн Участники войны 450 грн Соответствующие категории бывших узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания 450 грн

Кому деньги поступят автоматически

Для значительной части получателей дополнительно обращаться в ПФУ не нужно. Пенсионерам помощь должны выплатить автоматически вместе с пенсией за август. Средства поступят тем же способом, которым человек получает пенсию – на банковский счет или через "Укрпочту".

То есть отдельное заявление на получение разовой помощи таким пенсионерам подавать не нужно. Автоматический механизм также предусмотрен для гражданских получателей жилищных субсидий и льгот. При наличии права на выплату средства им также должны начислить без дополнительного обращения.

Кто должен самостоятельно подать заявление

Другая ситуация у граждан, имеющих право на помощь, но при этом:

не являются пенсионерами;

не получают жилищную субсидию;

не получают соответствующую льготу;

не проходят военную службу.

Таким людям необходимо самостоятельно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины и подать заявление на получение выплаты. Основной срок подачи заявления в 2026 году истек 1 августа, однако для тех, кто не успел обратиться вовремя, предусмотрена возможность подать документы позже.

Конечный срок — 1 октября 2026 года. Поэтому пропуск 1 августа не означает автоматической потери права на пособие.

Как выплачивают деньги военнослужащим

Для военнослужащих предусмотрен отдельный механизм. Им не нужно самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд. Выплату осуществляют через воинские части, учреждения, организации или другие соответствующие структуры, где человек проходит службу, на основании поданных заявок.

То есть для этой категории также предусмотрен упрощенный порядок получения денег. Важно понимать, что способ назначения помощи зависит не только от статуса человека, но и от того, является ли он пенсионером, получателем субсидии или льготы, либо проходит ли он военную службу.

Когда можно получить деньги

Пенсионерам выплату производят вместе с пенсией за август. Если деньги поступают на банковский счет, они должны быть зачислены туда, а для тех, кто получает пенсию через "Укрпочту", выплата осуществляется соответствующим образом.

Для других категорий дата фактического поступления может зависеть от способа оформления и проведения выплаты. Тем, кому необходимо было подавать заявление, стоит не откладывать обращение в ПФУ, поскольку окончательный срок в 2026 году — 1 октября.

Если человек считает, что имеет право на выплату, но деньги автоматически не поступили, стоит проверить, к какой именно категории он относится и предусмотрено ли для него автоматическое начисление. Если человек не является пенсионером, не получает субсидию или льготу и не проходит военную службу, ему необходимо обратиться в ПФУ с заявлением. В 2026 году для этого оставлена возможность обратиться до 1 октября.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для украинцев предусмотрена новая "Зимняя поддержка" в размере 19 400 грн на домохозяйство; в 2026 году такую помощь планируется предоставить около 350 тысячам семей из уязвимых категорий, а общий объем выплат может составить почти 6,8 млрд грн. В то же время правительство пока не назвало точный перечень получателей, критерии отбора и дату начала выплат — эти детали должны быть определены отдельно.

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