По 19 400 грн на зиму: какую новую выплату для украинцев готовит правительство

Для украинцев предусмотрена новая "Зимняя поддержка" в размере 19 400 грн на домохозяйство; в 2026 году такую помощь планируется оказать около 350 тысячам семей из уязвимых категорий, а общий объем выплат может составить почти 6,8 млрд грн. В то же время правительство пока не назвало точный перечень получателей, критерии отбора и дату начала выплат — эти детали должны быть определены отдельно.

Видео дня

Об этом говорится в Программе деятельности Кабмина на 2026 год. Если предусмотренную помощь действительно получат все 350 тысяч домохозяйств, общий объем выплат составит примерно 6,79 млрд грн.

Кому планируют выплачивать 19 400 грн

В Программе деятельности правительства указано, что поддержка в размере 19 400 грн предусмотрена для переживания зимнего периода около 350 тысяч домохозяйств из уязвимых категорий населения. То есть речь идет именно о домохозяйствах, а не об автоматической выплате каждому пенсионеру, семье или отдельному гражданину.

При этом важно, что формулировка "уязвимые категории населения" пока не разъяснена в самом документе. В нём нет подробного перечня категорий граждан, которые будут иметь право на помощь.

Поэтому пока рано утверждать, что 19 400 грн гарантированно получат все пенсионеры, малообеспеченные семьи, внутренне перемещенные лица или другие конкретные категории. Окончательный круг получателей должен быть определен отдельными решениями и механизмом реализации программы.

Сколько средств выделено на программу

Если рассчитать общую сумму исходя из обнародованных показателей, получается: 19 400 грн × 350 000 домохозяйств = 6,79 млрд грн. Таким образом, потенциальный объем финансовой поддержки составляет почти 6,8 млрд грн.

Речь идет именно о расчетном объеме в случае, если помощь получат все предусмотренные программой 350 тысяч домохозяйств. В то же время само наличие такой цели в Программе деятельности Кабмина еще не означает, что уже сейчас можно подать заявление на получение средств или что выплата автоматически будет начислена всем, кто считает себя уязвимой категорией.

Когда начнут выплачивать помощь

Конкретных дат начала выплат в документе нет. Также не указано, когда именно украинцы смогут подавать заявки, будет ли помощь назначаться автоматически или для ее получения нужно будет обращаться в соответствующие органы.

Не определен и порядок проверки доходов или имущественного положения домохозяйств. В Программе деятельности правительства также содержится более широкая задача по подготовке населения к холодному периоду. В частности, правительство планирует внедрить программы антикризисных мер по подготовке к зиме, в том числе "зимний пакет поддержки" на 2026-2027 годы.

Могут ли получить деньги все желающие

Пока оснований для такого вывода нет. Правительство определило ориентировочное количество получателей — около 350 тысяч домохозяйств, а также указало, что речь идет об уязвимых категориях населения.

Программа, скорее всего, будет иметь определенные критерии отбора. Они могут касаться социального статуса, уровня доходов, состава семьи, жилищных условий или других обстоятельств, однако конкретные критерии пока не обнародованы в Программе деятельности Кабмина.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, программу поддержки украинских производителей "Национальный кэшбэк" могут свернуть. Неиспользованные в результате этого бюджетные средства предлагают направить на прямую компенсацию предпринимателям, чьи товары были уничтожены или повреждены в результате российских обстрелов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!