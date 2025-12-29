Осталось всего 3 дня: как 1 января изменятся правила мобильной связи в ЕС для украинцев

С 1 января 2026 года Украина будет интегрирована в роуминговую зону Европейского Союза. Это означает, что плата за использование мобильной связи в 27 странах Европейского Союза будет взиматься по привычному домашнему тарифу.

Решение о присоединении к европейской роуминговой зоне по программе "Роуминг как дома" (Roam like at home) приняли еще в июле, но это произойдет в начале 2026 года. Это время выделили, чтобы операторы сотовой связи могли внедрить все необходимые технические требования.

Стоит отметить, что многие украинцы не заметят изменения, поскольку в апреле 2022 года крупнейшие украинские операторы мобильной связи lifecell, "Киевстар" и Vodafone заключили соглашение с десятками европейских мобильных операторов о бесплатном мобильном роуминге. Это означает, что для европейских абонентов будут действовать аналогичные условия в Украине.

Согласно информации на сайте Совета ЕС, мобильные абоненты будут иметь право на такое же качество и скорость мобильной связи, как и дома. Кроме того, обращение в экстренные службы будет бесплатным.

Как подключить бесплатный роуминт?

Абонентам не нужно ничего делать, чтобы подключить услугу. На территории стран ЕС "Роуминг как дома" активируется автоматически. Каждый раз после пересечения границы оператор будет присылать автоматическое сообщение с основной информацией о роуминге, бесплатных услугах и тех, за которые придется доплатить.

Интернет подорожает

Стоимость интернета (как мобильного, так и проводного) в Украине может вырасти до 10 раз – то есть до 3 тыс. грн в месяц. К такому последствию приведет закон о быстром и стабильном интернете.

Он устанавливает требования к скорости интернета (до 100 Мб/сек) – это должно быть официальным показателем, которого будут обязаны придерживаться операторы и провайдеры. Такжевводится краудсорсинг – клиенты самостоятельно будут тестировать скорость мобильного интернета и передавать эти данные регулятору. Запуск системы мониторинга сетей уже тестируется.

Отменяется мораторий на плановые проверки выполнения лицензионных условий – это должно стимулировать операторов активнее расширять сети (это наиболее актуально в сельской местности). К тому же, национальный роуминг (возможность переключаться на других операторов в случае чрезвычайных ситуаций) продолжит действовать после окончания военного положения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Германии уже отменили плату за использование украинской мобильной связи (роуминг). Беженцы могут без дополнительной платы пользоваться услугами украинских мобильных операторов. Оператор Vodafone уже объявил о соответствующем соглашении о роуминге с Германией, которое начало действовать с 16 декабря.

