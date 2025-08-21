Остались считанные дни: украинцы обязаны заплатить налоги за свою недвижимость

Украинцы с начала года уже уплатили 7,7 млрд грн налога на недвижимость. До 1 сентября придется заплатить всем, кто имеет недвижимость, площадь которой больше нормы.

Видео дня

Как разъяснили в ГНС, уже сейчас уплата налога на недвижимость выросла на 20,9% (1,3 млрд грн) к аналогичному периоду прошлого года. Более 30% общей суммы уплаты получили местные бюджеты столицы и Киевщины:

Киев – 1,58 млрд грн,

Киевщина – 0,78 млрд грн.

Также среди лидеров:

Днепропетровщина – 0,77 млрд грн,

Одесская область – 0,75 млрд грн.

В 2025 году налог уплачивается гражданами за отчетный 2024 год. Как говорится в разъяснении Государственной налоговой службы, налог надо уплатить с 1 июля по 1 сентября текущего года за предыдущий год. Штрафовать за задержку уплаты не будут, если вы не получили платёжку до 1 июля (статья 266.10.2 НКУ).

Вид недвижимости Когда платить Квартира площадь от 60 кв. м Дом площадь от 120 кв. м Дом и квартира площадь от 120 кв м площадь от 180 кв. м

В 2025 году украинцы уплачивают налог за 2024 год. При этом размер налога привязан к минималке по состоянию на январь прошлого года и не может быть больше чем 1,5% ее величины за прошлый год. Платить надо за каждый "лишний" квадратный метр. По состоянию на 1 января 2024-го минимальная заработная плата была на уровне 7100 грн, поэтому максимальная ставка налога – 106,5 грн за "лишний" квадрат.

Например, если вы имеете в собственности квартиру площадью 100 квадратов, то вам придется платить за площадь до 40 квадратов. При этом максимально вы заплатите 4260 грн. Однако сумма также будет зависеть и от того, какое решение по размеру налога приняла местная власть.

При желании она может уменьшить ставку налога или увеличить норму жилья, то есть собирать меньше средств. Однако собирать больше (поднять ставку более чем 1,5% минималки или урезать норму жилья) запрещено.

Чтобы узнать больше, можно воспользоваться калькулятором ГНС. Посмотреть сформированные налоговые уведомления-решения можно в электронном кабинете при наличии электронного ключа или воспользовавшись мобильным приложением"Моя налоговая".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на портале Дія возобновили предоставление услуги по закрытию физлица-предпринимателя (ФЛП). Теперь ФЛП могут прекратить свою деятельность даже в период недоступности Единого государственного реестра (ЕГР). Для этого нужно авторизоваться на портале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!