Ощадбанк заявил о временной остановке работы банкоматов и карт: когда не будут работать

Ощадбанк в ночь с 22 на 23 марта (с 00:10 до 06:00) будет проводить плановые технические работы. В результате часть функций банка не будет работать.

Об этом говорится в сообщении "Ощада". Так, в этот промежуток времени будут временно недоступны: операции с картами; операции в банкоматах; расчеты в POS-терминалах и Интернете; операции в приложениях "Мобильный Ощад" и "ОщадРАҮ".

Работы будут проводиться ночью, чтобы минимизировать неудобства для клиентов. Это необходимо для обновления системы и тестирования отказоустойчивости процессинговой инфраструктуры, что поможет повысить стабильность и надежность сервисов.

После 06:00 23 марта все сервисы будут работать в обычном режиме. "Просим осуществить нужные платежи заблаговременно", – сообщили в "Ощаде".

Отметим, банки регулярно проводят технические работы (иногда с временным отключением функций). Это позволяет обновлять систему, закрывать уязвимости, проводить "сверки" транзакций, резервное копирование. Также такие работы усиливают прочность системы. Без отключения функций банк не может обновить ядро банковской системы, провести миграцию данных.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия вернула инкассаторские автомобили Ощадбанка, которые незаконно задержала. В четверг, 12 марта, их передали представителям финучреждения и дипломатам. При этом ряд оборудования в автомобилях был поврежден и денег и золота в них не было.

