Ощадбанк обратился к клиентам: к чему следует подготовиться 17 сентября

Клиентов Ощадбанка предупредили о возможных сбоях в работе сервисов финансового учреждения. Причиной стала очередная волна российских обстрелов 17 сентября.

Видео дня

Об этом сообщили в самом банке. Там предупредили, что атаки со стороны РФ повлияли на работу электронных сервисов для частных и бизнес-клиентов.

"Мы прилагаем максимальные усилия для скорейшего восстановления стабильной работы. Благодарим за понимание и приносим извинения за неудобства", – говорится в сообщении.

У каких банков больше всего отделений

Как уже сообщалось, по состоянию на 1 июля 2026 года в Украине действовало 4754 отделения действующих банков, больше всего — у Ощадбанка (1115). В то же время именно Ощадбанк лидирует по количеству закрытых отделений – в течение первого полугодия его сеть сократилась на 16 подразделений.

Также в топ-5 учреждений по количеству закрытых отделений вошли Райффайзен, ПриватБанк, Укрэксимбанк и ТАСкомбанк.

Когда Ощадбанк может "отключить" карты некоторых украинцев

В то же время Ощадбанк продлил срок действия своих карт, срок действия которых истек, начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать как минимум до 31 декабря 2026 года. Продление произойдет в автоматическом режиме – однако не для всех карт. В частности, исключениями будут карты:

по которым не проводились операции с 1 января 2025 года или которые не использовались;

с остатком средств на счете, меньшим или равным нулю.

При этом подчеркивается: причин продления срока действия карт две. Это:

военное положение;

стремление банка обеспечить клиентам удобство.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2026 года. Продление происходит автоматически для карт, срок действия которых истек с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем ПриватБанк продлил действие ряда льготных тарифов – для международных переводов на зарубежные карты по всему миру, а также переводов из-за рубежа на карты в Приват24. Теперь специальные тарифы будут действовать как минимум до 31 августа 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!