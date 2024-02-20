"Если стоят, то стоят все": украинские водители развернули акции протеста на границе с Польшей

Украинские перевозчики с 20 февраля расширили акции протеста в ответ на блокаду границы польскими фермерами. Теперь такие акции проводятся на четырех пунктах пропуска со стороны Украины. Их главная цель – не дать польським перевозчикам зарабатывать на блокаде, объезжая очереди с польской стороны. Протестующие хотят обеспечить равные условия для украинцев и поляков, которые пересекают границу.

Так, еще с 15 февраля на крупнейшем пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" проходит акция волынских перевозчиков. А с 20 февраля стартовала аналогичная акция львовских перевозчиков на трех пунктах пропуска – "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". Украинские водители разместили на десятках грузовиков плакаты с надписями на украинском и английском языках: "Снимите блокаду – верните украинских водителей домой", "Стоп блокаде на границах", "Потеряет Украина – будет терять Польша", и т.д., сообщает "Суспільне".

"Я присоединился, потому что несправедливо поляки блокируют границы и в том числе объезжают своими автомобилями очереди. На этом выходит большой заработок у них. Наши водители очень обижаются на это. У людей заканчивается терпение. Если они отстаивают свои права, пусть делают это достойно и справедливо, а не делают дискриминацию между странами и людьми", – рассказал один из участников акции.

Глава общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины" (МАПУ) Владимир Михалевич в эфире телемарафона уточнил, что акция протеста продлится до 15 марта, если поляки не снимут свою блокаду раньше. Также украинский протест будет круглосуточным.

"(Акция. – Ред.) будет в форме остановки автомобилей, выезжающих с границы. Если условно он (польский водитель. – Ред.) вчера загрузился и затаможился, а сегодня он уже здесь – это значит, что он объехал границу. Есть здесь паркинг рядом, будем ставить такие машины на паркинг до момента, пока не выедет (со стороны Польши. – Ред.) наш украинский автомобиль, стоящий неделю-две", – рассказал Михалевич.

Как уточнил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Владимир Балин, украинская акция протеста является исключительно мирной. "Осуществляется общественный контроль, привлекаются компетентные органы, останавливаются машины. И если по документам мы видим, что машина не стояла в очереди с польской стороны, она соответствующее время стоит с украинской стороны. То есть равные условия для всех. Если все едем – все едем, если все стоим – все стоим", – объяснил Балин.

Как сообщал OBOZ.UA, польские фермеры 20 февраля в середине дня полностью заблокировали движение транспорта, включая автобусы и легковые авто с пассажирами, через пункты пропуска "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская" на границе с Украиной. В пунктах "Шегини" и "Ягодин" при этом полностью заблокировано движение грузовиков, не пропускают никакие грузовые авто, даже с военной и гуманитарной помощью.

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