Опоздание большое: поезд на важном маршруте сильно задерживается
Вечером 27 июня поезд Пшемысль Главный – Киев-Пасс. придет на конечную станцию с большим опозданием. В пути он задержится больше, чем на 1 час.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается: задержка поезда в пути составит 1 час 13 минут.
Согласно же расписанию, на конечную станцию поезд должен был прийти в 19:57. Таким образом, предварительно он будет там в 21:10.
"Укрзалізниця" назначила новый поезд во Львов
В то же время, на 30 июня "Укрзалізниця" назначила поезд №168/167 Львов – Одесса. Он будет отправляться со Львова в 07:23 и прибывать в Одессу в 18:19.
Из Одессы поезд будет отправляться в ту же дату в 08:03. Прибытие во Львов – в 18:40.
Купить же билеты можно в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:
- на сайте;
- в чат-боте;
- в кассах вокзалов.
Кроме того, " Укрзализныця" назначила поезд №816/815 Львов – Рахов. Он будет:
- отправляться со Львова по пятницам, субботам и воскресеньям в 15:22;
- прибывать в Рахов в 21:19.
Из Рахова поезд будет отправляться с 22 июня по субботам и воскресеньям в 3:48. Прибывать во Львов в 10:07.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, поезд №115, осуществлявший рейсы по популярному маршруту между Киевом и Одессой, больше не будет курсировать. Дело в том, что он был временным и его движение планировалось лишь на 22-23 июня.
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