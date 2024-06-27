Опоздание большое: поезд на важном маршруте сильно задерживается

Вечером 27 июня поезд Пшемысль Главный – Киев-Пасс. придет на конечную станцию с большим опозданием. В пути он задержится больше, чем на 1 час.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается: задержка поезда в пути составит 1 час 13 минут.

Согласно же расписанию, на конечную станцию поезд должен был прийти в 19:57. Таким образом, предварительно он будет там в 21:10.

"Укрзалізниця" назначила новый поезд во Львов

В то же время, на 30 июня "Укрзалізниця" назначила поезд №168/167 Львов – Одесса. Он будет отправляться со Львова в 07:23 и прибывать в Одессу в 18:19.

Из Одессы поезд будет отправляться в ту же дату в 08:03. Прибытие во Львов – в 18:40.

Купить же билеты можно в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-боте;

в кассах вокзалов.

Кроме того, " Укрзализныця" назначила поезд №816/815 Львов – Рахов. Он будет:

отправляться со Львова по пятницам, субботам и воскресеньям в 15:22;

прибывать в Рахов в 21:19.

Из Рахова поезд будет отправляться с 22 июня по субботам и воскресеньям в 3:48. Прибывать во Львов в 10:07.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, поезд №115, осуществлявший рейсы по популярному маршруту между Киевом и Одессой, больше не будет курсировать. Дело в том, что он был временным и его движение планировалось лишь на 22-23 июня.

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