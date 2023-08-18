"Оператор ГТС" заказал офисные кресла по 128 тыс. за штуку, но так и не купил их: что известно о тендере

"Оператор газотранспортной системы Украины" (ОТГСУ) объявил тендер на закупку 8 офисных кресел за 1,02 млн грн, т.е по 128 тыс. грн за каждое кресло. В ОГТСУ при этом заверили: тендер был вовремя отменили, т.к. увидели в нем нарушения. Поэтому миллион гривен остался в бюджете компании.

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Информация о госзакупке содержится в системе Prozorro. Там тендер, имеет статус закрытого. В документации при этом указано, что победителем стало ООО "Киспри Украина". Других участников не было.

Речь в тендере идет о закупке кресел повышенного комфорта Sedus Mr 24. Обнаружить их в продаже в украинских торговых точках не удалось, но на зарубежных сайтах цена одного такого кресла составляет 60-90 тыс. грн в зависимости от страны.

"Общество еще в июле 2023 уведомило поставщика офисной мебели, что отказывается от закупки. Никаких средств по этому соглашению не перечислялось. Решение основывается на результатах проведенной в июне служебной проверки. Расследование выявило нарушение по несоответствию тендерной документации условиям договора", – заявили в ОГТСУ.

Почему компания в принципе хотела заказать кресла по такой цене, в сообщении не указано. Однако уточняется, что за второй квартал 2023 года в компании провели уже 18 служебных расследований, по результатам которых открыли три уголовных производства.

Интересно, что указанное ООО "Киспри Украина", по данным платформы мониторинга госзакупок Dozorro, за шесть лет своей работы в целом заработала на тендерах чуть более 2 млн грн. То есть тендер ОГТСУ мог принести компании половину от всех уже полученных тендерных заработков. К слову, тендер со стульями в для "Оператора ГТС" в этой статистике действительно не числится.

Как сообщал OBOZREVATEL, новое госпредприятие "Леса Украины" продолжает попытки скупать автомобили на миллионы гривен. На этом раз оно объявило тендеры на общую сумму в почти 37 млн грн. Ранее же эта компания намеревалась заплатить более 2 млн грн за 2 авто.

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