Опасные звонки: как мошенники воруют деньги у украинцев из-за мобильной связи

Мошенники, представляясь работниками мобильных операторов, похищают деньги у украинцев. Они придумывают определенные обстоятельства, чтобы получить доверие потерпевшего и выманить конфиденциальный код, необходимый для входа в банковское приложение, что в результате приводит к незаконному выводу средств.

О схеме было предупреждено в управлении Нацполиции в Черновицкой области. Одна из жительниц региона попала на удочку мошенников и потеряла более 170 тыс. грн.

Потерпевшая сообщила полиции, что в нее позвонил неизвестный, который выглядел как работник мобильного оператора и под предлогом обновления мобильной связи ввел ее в заблуждение, узнав код, поступивший в сообщении. В результате мошенники осуществили незаконный доступ к банковской карте потерпевшей и похитили более 175 тысяч гривен.

Правоохранители отмечают необходимость быть особенно осторожными во взаимодействии с незнакомцами, особенно в делах, связанных с финансовыми операциями. Кроме того, они призывают содержать конфиденциальные данные, такие как срок действия банковской карты, пин-код, CVV-код и другие цифровые пароли, известные только себе, избегать их разглашения как по телефону, так и на подозрительных веб-сайтах.

Как защитить свою банковскую карту от мошенников

Злоумышленники часто атакуют банковские карты украинцев, придумывая разные схемы мошенничества. Для того чтобы защитить свои средства нужно:

хранить деньги на разных карточках или в разных банках;

использовать разные пароли для разных аккаунтов и хранить их в безопасном месте;

установить динамический CVV и интернет-лимиты на карте;

воспользоваться банковским страхованием денег;

использовать двойную аутентификацию в своих аккаунтах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина сталкивается с рекордным количеством дел по мошенничеству. Судебный реестр Украины насчитывает не менее 42 тысяч приговоров по этому преступлению, из которых более 360 связаны с мошенничеством с недвижимостью. Одной из таких схем есть сдача в аренду несуществующих квартир.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!