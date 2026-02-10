Ограничение экспорта лома из Украины нужно для обеспечения фронта всем необходимым, – глава 'Укрметаллургпрома'

Введение временного ограничения экспорта лома в конце 2025 года правительством Украины нужно было для сохранения работоспособности горно-металлургического комплекса, как одной из немногих отраслей, которая продолжает приносить валютную выручку и налоговые поступления, а также поставки специальных сталей для оборонной промышленности, стальных конструкций для фортификаций и обеспечения фронта всем необходимым.

Об этом в интервью аналитическому порталу GMK Center сообщил президент металлургической ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Горно-металлургический комплекс является одной из немногих отраслей, которая продолжает работать, приносит валютную выручку и обеспечивает налоговые поступления. Важно, чтобы она сохранила свою работоспособность. Отрасль является основным поставщиком специальных сталей для оборонной промышленности и стальных конструкций для фортификаций. Здесь встает вопрос не только экономической, но и физической безопасности страны, а также обеспечения фронта всем необходимым", – сказал он.

По его словам, экспорт лома из Украины вырос с 50 тыс. т в 2022 году до 450 тыс. т в 2025 году.

"Заготовка металлолома в стране уменьшилась в несколько раз. Это привело к возникновению дефицита лома в Украине, который мы оцениваем ориентировочно в 200 тыс. т в 2025 году. На украинские предприятия было поставлено меньше лома, чем нужно. Это негативно повлияло как на электрометаллургические предприятия, которые используют исключительно лом, так и на предприятия, работающие на железной руде. Во всех способах производства стали (мартеновском, конвертерном и электродуговом) обязательно применяется лом", – подчеркнул Александр Каленков.

Глава "Укрметаллургпрома" также сообщил, что в 2025 году металлургические предприятия произвели стали меньше, чем могли бы.

"Украина недополучила ориентировочно $700 млн валютной выручки и миллиарды гривен налоговых поступлений. Убытки для государства от роста экспорта лома очевидны", – сообщил он.

При этом специалист отметил, что ассоциация была удивлена как самим фактом возмущения польских металлургов решению украинского правительства, так и приведенными аргументами.

"Рынок лома Польши составляет почти 7 млн т. В 2024 году из Украины в Польшу было поставлено 350 тыс. т лома – это менее 5% польского рынка. В 2024 году из Польши было экспортировано примерно 3 млн т лома. Практически весь объем украинского лома транзитом проходил через Польшу, чтобы не платить экспортную пошлину в Украине, и в Польше он не оставался. Это легко отследить: часть лома идет напрямую из Украины в порт Гданьска, где "перетасовывается". Украинские ломозаготовители создали в Польше предприятия и просто реэкспортируют украинский лом в третьи страны, в частности в Турцию", – констатировал Александр Каленков.

Он также сообщил, что Украина проводила предварительные консультации с Еврокомиссией относительно временного ограничения экспорта лома.

"Консультации велись открыто, все были проинформированы, на уровне Брюсселя и Еврокомиссии мы находили понимание в этом вопросе", – сказал президент "Укрметаллургпрома".