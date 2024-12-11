Одна из украинских авиакомпаний возвращается в небо: когда можно будет купить билеты

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с апреля 2025 года возобновляет регулярные рейсы и будет базироваться в Кишиневе. Компания предлагает восемь популярных маршрутов во Францию, Португалию, Испанию, Кипр и Грецию, создавая новые возможности для украинцев путешествовать в удобных условиях.

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Об этом говорится в прессрелизе компании 11 декабря. Компания выбрала своей базой аэропорт в Кишиневе (Молдова), что, по словам представителей SkyUp, является удобным логистическим решением в нынешних условиях закрытого украинского неба.

SkyUp уже открыла продажу билетов на восемь направлений, которые пользуются спросом среди украинцев.

Франция (Париж): рейсы по понедельникам и пятницам;

рейсы по понедельникам и пятницам; Португалия (Лиссабон): рейсы по пятницам;

рейсы по пятницам; Испания (Барселона): рейсы каждую среду, с планами увеличения частоты до трех раз в неделю;

рейсы каждую среду, с планами увеличения частоты до трех раз в неделю; Испания (Аликанте): рейсы по понедельникам и пятницам;

рейсы по понедельникам и пятницам; Испания (Пальма-де-Майорка): рейсы каждую среду и субботу;

рейсы каждую среду и субботу; Кипр (Ларнака): рейсы три раза в неделю;

рейсы три раза в неделю; Греция (Салоники): рейсы по вторникам;

рейсы по вторникам; Греция (Ираклион): рейсы по понедельникам, средам и субботам с планами увеличения до четырех раз в неделю.

Кишинев избран из-за его близости к Украине и удобства для организации международных рейсов.

Ранее компания сосредотачивалась на выполнении рейсов для других авиаперевозчиков на условиях мокрого лизинга (например, для Wizz Air), но теперь возвращается к запуску собственных маршрутов.

Как отметил CEO компании Дмитрий Сероухов, SkyUp продолжает работать над укреплением украинской авиации и созданием возможностей для комфортных путешествий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на то, что в Украине продолжается военное положение, в 2025 году во Львовском аэропорту может возобновиться авиасообщение.

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