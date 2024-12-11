Одна из украинских авиакомпаний возвращается в небо: когда можно будет купить билеты
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с апреля 2025 года возобновляет регулярные рейсы и будет базироваться в Кишиневе. Компания предлагает восемь популярных маршрутов во Францию, Португалию, Испанию, Кипр и Грецию, создавая новые возможности для украинцев путешествовать в удобных условиях.
Об этом говорится в прессрелизе компании 11 декабря. Компания выбрала своей базой аэропорт в Кишиневе (Молдова), что, по словам представителей SkyUp, является удобным логистическим решением в нынешних условиях закрытого украинского неба.
SkyUp уже открыла продажу билетов на восемь направлений, которые пользуются спросом среди украинцев.
- Франция (Париж): рейсы по понедельникам и пятницам;
- Португалия (Лиссабон): рейсы по пятницам;
- Испания (Барселона): рейсы каждую среду, с планами увеличения частоты до трех раз в неделю;
- Испания (Аликанте): рейсы по понедельникам и пятницам;
- Испания (Пальма-де-Майорка): рейсы каждую среду и субботу;
- Кипр (Ларнака): рейсы три раза в неделю;
- Греция (Салоники): рейсы по вторникам;
- Греция (Ираклион): рейсы по понедельникам, средам и субботам с планами увеличения до четырех раз в неделю.
Кишинев избран из-за его близости к Украине и удобства для организации международных рейсов.
Ранее компания сосредотачивалась на выполнении рейсов для других авиаперевозчиков на условиях мокрого лизинга (например, для Wizz Air), но теперь возвращается к запуску собственных маршрутов.
Как отметил CEO компании Дмитрий Сероухов, SkyUp продолжает работать над укреплением украинской авиации и созданием возможностей для комфортных путешествий.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на то, что в Украине продолжается военное положение, в 2025 году во Львовском аэропорту может возобновиться авиасообщение.
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