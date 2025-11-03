Для украинцев в европейской стране начали действовать новые жесткие правила: кому откажут в предоставлении убежища
В Швейцарии с 1 ноября действуют новые правила для украинских беженцев. В частности, автоматический статус защиты S не будет предоставляться лицам, прибывшим сразу из 7-ми областей на западе страны.
Как сообщает SRF, соответствующее решение принял Федеральный совет Швейцарии в начале октября. Касается же оно украинцев из:
- Волынской.
- Ривненской.
- Львовской.
- Тернопольской;
- Закарпатской.
- Ивано-Франковской.
- Черновицкой областей.
При этом подчеркивается: новые правила затронут лишь тех, кто прибывает в страну после указанной даты. Те же украинцы, которые уже имеют статус защиты S, а также те, кто нуждается в особых условиях для возвращения, смогут сохранить право на пребывание и свободное передвижение.
Причиной же такого решения швейцарских властей, отмечается, является то, что, по мнению членов Федерального совета, возвращение в эти области "является приемлемым". То есть, относительно безопасным.
Впрочем, подчеркивается, ожидается, что новые правила затронут небольшое количество украинцев. Ведь, "среди нынешних беженцев в Швейцарии лишь немногим более 10% происходят из регионов, которые власти теперь считают безопасными".
Кому грозит депортация
В то же время, отмечается, Секретариат по миграции (SEM) продолжит рассматривать каждую заявку на получение защиты в индивидуальном порядке. И те, кто получит отказ из-за региона происхождения, могут поддаться депортации.
Тем не менее, констатируется, поскольку в среднесрочной перспективе устойчивая стабилизация в Украине "не представляется реалистичной", из страны будут выдворять только тех беженцев, для кого это юридически и фактически возможно.
А вот если их возвращение будет слишком рискованным или сложным, им могут предоставить временную поддержку в Швейцарии. Либо же предложить подать заявки на убежище в странах Евросоюза.
