Для украинцев в европейской стране начали действовать новые жесткие правила: кому откажут в предоставлении убежища

В Швейцарии с 1 ноября действуют новые правила для украинских беженцев. В частности, автоматический статус защиты S не будет предоставляться лицам, прибывшим сразу из 7-ми областей на западе страны.

Как сообщает SRF, соответствующее решение принял Федеральный совет Швейцарии в начале октября. Касается же оно украинцев из:

Волынской.

Ривненской.

Львовской.

Тернопольской;

Закарпатской.

Ивано-Франковской.

Черновицкой областей.

При этом подчеркивается: новые правила затронут лишь тех, кто прибывает в страну после указанной даты. Те же украинцы, которые уже имеют статус защиты S, а также те, кто нуждается в особых условиях для возвращения, смогут сохранить право на пребывание и свободное передвижение.

Отметим: статус S дает право жить и работать в Швейцарии, а также получать социальную помощь. Его могут получить только те, кто проживал в Украине до 24 февраля 2022 года.

Причиной же такого решения швейцарских властей, отмечается, является то, что, по мнению членов Федерального совета, возвращение в эти области "является приемлемым". То есть, относительно безопасным.

Впрочем, подчеркивается, ожидается, что новые правила затронут небольшое количество украинцев. Ведь, "среди нынешних беженцев в Швейцарии лишь немногим более 10% происходят из регионов, которые власти теперь считают безопасными".

Кому грозит депортация

В то же время, отмечается, Секретариат по миграции (SEM) продолжит рассматривать каждую заявку на получение защиты в индивидуальном порядке. И те, кто получит отказ из-за региона происхождения, могут поддаться депортации.

Тем не менее, констатируется, поскольку в среднесрочной перспективе устойчивая стабилизация в Украине "не представляется реалистичной", из страны будут выдворять только тех беженцев, для кого это юридически и фактически возможно.

А вот если их возвращение будет слишком рискованным или сложным, им могут предоставить временную поддержку в Швейцарии. Либо же предложить подать заявки на убежище в странах Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Италии начали выдавать пластиковые карты временной защиты со сроком действия до 4 марта 2027 года. Получают их те, кто подал документы в 2025 году – впервые или на продление, а также те, у кого "зависли" дела (практики) в квестуре (полицейский орган, занимающийся вопросами иммиграции).

