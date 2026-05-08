Одна или две скидки? Нужно ли в "АТБ" сканировать приложение и платить картой одновременно

В сети супермаркетов "АТБ" есть две возможности получить скидку: оплачивая покупки банковской картой магазина и отсканировав QR-код с официального приложения. Дискуссия о том, нужно ли использовать и карточку, и приложение для максимальной выгоды разгорелась в соцсетях

Пользователи соцсети Threads на примере показали, как это работает. Девушка спросила, какая разница, когда рассчитываешься картой "АТБ" или сканируешь код в приложении, и есть ли какие-то от этого выгоды.

В комментариях показали чек с указанными скидками. Там указано, что общая сумма 431,54 грн. Ниже указано, что скидка по лояльности составляет 60,71 грн. Из них по карте "АТБ" – 43,00 грн. Таким образом, скидка за сканирование приложения составила 17,71 грн.

Также пользователи в комментариях обнародовали фото о том, какие бывают скидки в "АТБ":

10% распространяется на товары со специальным ценником с пометкой: "при сканировании приложения АТБ на кассе";

распространяется на товары со специальным ценником с пометкой: "при сканировании приложения АТБ на кассе"; 5% действует при оплате карточкой "АТБ" на неакционные товары, которые обозначаются специальным ценником;

действует при оплате карточкой "АТБ" на неакционные товары, которые обозначаются специальным ценником; 40% на эксклюзивные товары, список которых обновляется регулярно, в среднем в него входят до 16 товаров.

"Черные" и "синие" "АТБ": в чем разница

Разница между ними заключается не только в цвете, а прежде всего в формате и уровне модернизации. "Черные" супермаркеты обычно новые, просторные и имеют дополнительные зоны, такие как выпечка, кофе и самообслуживание, тогда как цены в обоих форматах остаются одинаковыми.

Одна из самых ощутимых разниц – наполнение магазинов. В новых "черных" форматах чаще можно найти:

собственную выпечку с булочками и хлебом;

кофейные аппараты или даже небольшие coffee-to-go зоны;

иногда точки со свежими соками.

В "синих" магазинах ассортимент в основном стандартный, без дополнительных сервисов. Но это не значит, что они хуже – просто они создавались под другие условия и площади.

Несмотря на все различия, ценовая политика в пределах одного города остается единой. В супермаркетах АТБ цены на одни и те же товары не зависят от формата магазина. Небольшие различия возможны только между регионами и то обычно в пределах нескольких гривен, что связано с логистикой и поставками.

