Не только дизайн: чем отличаются "черные" и "синие" магазины АТБ

Украинцы часто сталкиваются с "черными" и "синими" магазинами АТБ, однако разница между ними заключается не только в цвете, а прежде всего в формате и уровне модернизации. "Черные" супермаркеты обычно новые, просторные и имеют дополнительные зоны (выпечка, кофе, самообслуживание), тогда как цены в обоих форматах остаются одинаковыми.

Видео дня

Об этом пишет Telegraf. Первые магазины АТБ открывались именно в "синем" стиле – это был базовый формат с характерным логотипом, униформой персонала и планировкой торговых залов.

Такие супермаркеты стали массовыми и быстро охватили большинство городов. Начиная примерно с 2017 года компания начала внедрять обновленный формат – так называемые "черные" магазины. Они получили современный дизайн, новое техническое оснащение и расширенный функционал.

"Черные" супермаркеты имеют темный фасад и современный минималистичный стиль, отличаются лучшим освещением и обычно просторнее и удобнее организованы. "Синие" магазины зато часто расположены в старых помещениях, где сложнее изменить планировку.

Одна из самых ощутимых разниц – наполнение магазинов. В новых "черных" форматах чаще можно найти:

собственную выпечку с булочками и хлебом;

кофейные аппараты или даже небольшие coffee-to-go зоны;

иногда точки со свежими соками.

В "синих" магазинах ассортимент в основном стандартный, без дополнительных сервисов. Но это не значит, что они хуже – просто они создавались под другие условия и площади.

Несмотря на все различия, ценовая политика в пределах одного города остается единой. В супермаркетах АТБ цены на одни и те же товары не зависят от формата магазина. Небольшие различия возможны только между регионами и то обычно в пределах нескольких гривен, что связано с логистикой и поставками.

В "Черных магазинах" используют современное холодильное оборудование, LED-освещение и автоматизированные системы. По оценкам, такие супермаркеты могут потреблять до 70% меньше электроэнергии по сравнению со старыми форматами.

Кроме того, именно в новых магазинах активнее внедряют кассы самообслуживания, которые помогают избегать очередей в часы пик. Сеть постепенно модернизирует старые магазины, и многие "синие" супермаркеты проходят реконструкцию. Однако не все из них могут быть полностью переформатированы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за войны вокруг Ирана и перебоев в Ормузском проливе растут цены на газ и сокращается производство удобрений, что может ударить по урожаям и ценам на еду. Эксперты предупреждают, что рынок недооценивает риски, ведь в случае длительного конфликта мир может столкнуться с масштабным продовольственным шоком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!