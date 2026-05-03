Цены на популярный овощ в Украине стремительно падают: сколько теперь стоит килограмм

В Украине огурцы дешевеют уже третью неделю подряд, фермеры продают продукцию по 40-70 грн/кг, что примерно на 22% меньше, чем неделей ранее, и почти соответствует уровню прошлого года. Основные причины – резкий рост предложения, а также сдержанный спрос. В супермаркетах стоимость колеблется от

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Фактически цены уже вернулись к уровню аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует о быстром выравнивании рынка после предыдущего роста.

Эксперты называют сразу несколько факторов, которые одновременно давят на цены. Прежде всего – резкое увеличение предложения. Украинские производители активно выводят продукцию на рынок, что создает избыток в короткий период.

Дополнительным катализатором стала теплая погода, которая существенно ускорила созревание урожая в тепличных хозяйствах. В результате на рынок одновременно попадают большие объемы продукции, которые нужно быстро реализовать.

Еще один фактор – рост поставок из пленочных теплиц. Именно они в весенний период резко наращивают производство, создавая дополнительную конкуренцию для классических тепличных комбинатов. В то же время спрос остается сдержанным. Покупатели не спешат увеличивать объемы закупок, что еще больше усиливает дисбаланс между предложением и потреблением.

Огурец – продукт с коротким сроком хранения, производители и поставщики не могут долго держать его на складах в ожидании лучшей цены. Именно поэтому, когда предложение превышает спрос, они вынуждены оперативно снижать отпускные цены, чтобы избежать потерь.

Участники рынка отмечают, что оптовые компании и торговые сети сейчас закупают продукцию небольшими партиями – преимущественно "под реализацию", без создания значительных запасов. Дополнительное давление на цены создает активный старт нового сезона. На рынке появляется все больше свежей продукции, что автоматически повышает конкуренцию между производителями.

Если теплая погода сохранится, тенденция к удешевлению может продолжиться. Рост предложения вряд ли быстро уменьшится, а спрос, вероятно, будет оставаться умеренным. Впрочем, рынок овощей традиционно очень динамичен, и ситуация может меняться в зависимости от погодных условий, логистики и потребительской активности.

Цены на огурцы в супермаркетах

В то же время, по данным"Минфина", по состоянию на 3 мая в розничных сетях огурцы продаются в среднем по 193,23 грн/кг. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших сетях супермаркетов самые доступные цены на этот овощ составляют:

"АТБ" – 88,95 грн/кг;

"Varus" – 99,90 грн/кг;

"Сильпо" – 109,70 грн/кг.

