Один продукт подешевел на 19%: что произошло с ценами в Украине за год

В Украине по итогам июня-2026 в годовом исчислении (по сравнению с июнем-2025) инфляция замедлилась с 8,2% до 7,2% – самого низкого уровня за 2 года. Одним из драйверов годового роста цен традиционно было подорожание продуктов питания – на 5,6%. За год сильнее всего в цене выросли рыба и продукты из нее – они подорожали на 21,6%. А вот яйца "ушли в минус" и подешевели на 19% за год.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. Следует учитывать, что, как и в любой другой официальной статистике, в расчет взяты усредненные цены на те или иные товары.

В месячном исчислении впервые за долгое время была зафиксирована дефляция – 0,1% по сравнению с маем 2026 года. "Потребительские цены в июне 2026 г. по сравнению с маем снизились на 0,1%, а по сравнению с июнем 2025 г. выросли на 7,2%", – говорится в отчете ведомства.

Замедление общей инфляции до 7,2% не означает, что все товары и услуги начали дешеветь. Они просто растут в цене более медленными темпами, чем раньше.

Цены на продукты: что подешевело и подорожало больше всего

За последний год, по данным официальной статистики, в Украине заметно подешевели сразу три вида продуктов. Это:

яйца – годовой "минус" составляет 19,2%, а за последний месяц цена упала вообще на 27,8% (благодаря сезонным факторам);

годовой "минус" составляет 19,2%, а (благодаря сезонным факторам); овощи за год подешевели на 12,8%; в течение июня падение цены было не столь заметным и составило всего 3,7%;

за год подешевели на 12,8%; в течение июня падение цены было не столь заметным и составило всего 3,7%; сахар –этот продукт в июне стоил на 11,2% дешевле, чем годом ранее; за последний месяц цена снизилась на 0,8%.

Все остальные "пищевые" категории подорожали. Наибольшие изменения произошли в ценах на следующие продукты:

рыба и продукты из рыбы – цены выросли на 21,6% за год (за последний месяц – на 1,6%);

– цены выросли на за год (за последний месяц – на 1,6%); подсолнечное масло – "плюс" 20,8% за год (за месяц цены выросли на 1,7%);

– "плюс" за год (за месяц цены выросли на 1,7%); хлеб и хлебопродукты – 19,4% за год, в частности сам хлеб – 15,7% (только за последний месяц – "плюс" 1%).

Не только продукты: как изменились другие цены и тарифы

Что касается других потребительских цен, то Госстат в очередной раз зафиксировал снижение цен на одежду и обувь ("минус" 4,8% и 6,5% за год соответственно). Также отмечено падение цен на фармацевтическую продукцию и медицинское оборудование (-3,3%).

Все остальное только дорожало. Так, услуги:

образования подорожали на 14,7% за год;

ресторанов и гостиниц – на 13,6%;

связи – и вовсе на 16,1%.

Здравоохранение подорожало на 2%, а вот транспорт – на 19%. Топливо и смазочные материалы, в частности, подорожали сразу на 33,4%.

Не изменились за год коммунальные тарифы, на повышение которых действует мораторий, – газ и отопление. Также не было подорожания электроэнергии для бытовых потребителей.

Зато услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 6,1%, содержание и ремонт – на 6,2%, а вывоз мусора – на 10,5%. Также заметно выросли расходы украинцев на воду:

водоснабжение за год подорожало на 15,3%;

водоотведение (канализация) – на 14,6%.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2027–2029 годы разработал два сценария развития. В первом средняя зарплата в следующем году составит 35 010 грн, а цены вырастут на 8,9%. Второй сценарий предусматривает среднюю зарплату в 34 409 грн и инфляцию в 8%.

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