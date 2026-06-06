Зарплаты пересчитают: в правительстве оценили, как будут меняться доходы украинцев и цены следующие три года
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Кабинет министров в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2027-2029 годы разработал два сценария развития. В первом средняя зарплата в следующем году составит 35 010 грн, а цены вырастут на 8,9%. Второй сценарий предусматривает среднюю зарплату в 34 409 грн и инфляцию в 8%.
Об этом говорится в опубликованном документе правительства. Сценарий, вероятно, зависят от того, как быстро закончится война в Украине.
Сценарий 1: Постепенное замедление инфляции и более высокая зарплата
Этот сценарий предполагает более динамичный рост номинальных зарплат на фоне уверенного снижения темпов инфляции с каждым годом.
Инфляция
- 2027 год: Среднегодовая инфляция составляет 109,3% (в измерении декабрь к декабрю – 108,9%).
- 2028 год: Рост цен замедляется: среднегодовой показатель падает до 107,5% (декабрь к декабрю – 106,9%).
- 2029 год: Инфляция снижается еще существеннее – до 105,9% в среднем за год (декабрь к декабрю – 105,1%).
Номинальная заработная плата (брутто)
- 2027 год: Составляет 35 010 гривен.
- 2028 год: Растет до 39 362 гривен.
- 2029 год: Достигает отметки 44 083 гривны.
Зарплаты растут быстрее, а инфляционное давление ежегодно заметно ослабевает.
Сценарий 2: Более сдержанные зарплаты и затяжная инфляция
В этом сценарии на старте (в 2027 году) инфляция несколько ниже, чем в первом варианте, однако в последующие годы она снижается медленнее, а номинальные зарплаты остаются меньше.
Инфляция
- 2027 год: Среднегодовая инфляция закладывается на уровне 108,6% (декабрь к декабрю – 108%).
- 2028 год: В отличие от первого сценария, темпы роста цен почти не падают и составляют 107,9% (а показатель декабрь к декабрю даже растет по сравнению с прошлым годом – до 108,2%).
- 2029 год: Замедляется всего до 106,9% в среднем за год (декабрь к декабрю – 105,9%).
Номинальная заработная плата (брутто)
- 2027 год: Составляет 34 409 гривен (что на 601 грн меньше, чем в Сценарии 1).
- 2028 год: Растет до 38 603 гривен (на 759 грн меньше, чем в Сценарии 1).
- 2029 год: Выходит на уровень 43 185 гривен (на 898 грн меньше, чем в Сценарии 1).
Это более консервативный и менее выгодный для населения вариант. Номинальные зарплаты уступают первому сценарию на всем промежутке времени, тогда как в 2028 и 2029 годах уровень инфляции здесь остается выше.
Ранее OBOZ.UA писал, что на польском рынке труда усиливается разрыв между зарплатами, которые предлагают в разных сегментах экономики страны. Одной же из причин этого является высокая конкуренция за квалифицированных специалистов в промышленности и технологических секторах.
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