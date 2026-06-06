Зарплаты пересчитают: в правительстве оценили, как будут меняться доходы украинцев и цены следующие три года

Кабинет министров в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2027-2029 годы разработал два сценария развития. В первом средняя зарплата в следующем году составит 35 010 грн, а цены вырастут на 8,9%. Второй сценарий предусматривает среднюю зарплату в 34 409 грн и инфляцию в 8%.

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Об этом говорится в опубликованном документе правительства. Сценарий, вероятно, зависят от того, как быстро закончится война в Украине.

Сценарий 1: Постепенное замедление инфляции и более высокая зарплата

Этот сценарий предполагает более динамичный рост номинальных зарплат на фоне уверенного снижения темпов инфляции с каждым годом.

Инфляция

2027 год: Среднегодовая инфляция составляет 109,3% (в измерении декабрь к декабрю – 108,9% ).

Среднегодовая инфляция составляет (в измерении декабрь к декабрю – ). 2028 год: Рост цен замедляется: среднегодовой показатель падает до 107,5% (декабрь к декабрю – 106,9% ).

Рост цен замедляется: среднегодовой показатель падает до (декабрь к декабрю – ). 2029 год: Инфляция снижается еще существеннее – до 105,9% в среднем за год (декабрь к декабрю – 105,1%).

Номинальная заработная плата (брутто)

2027 год: Составляет 35 010 гривен .

Составляет . 2028 год: Растет до 39 362 гривен .

Растет до . 2029 год: Достигает отметки 44 083 гривны.

Зарплаты растут быстрее, а инфляционное давление ежегодно заметно ослабевает.

Сценарий 2: Более сдержанные зарплаты и затяжная инфляция

В этом сценарии на старте (в 2027 году) инфляция несколько ниже, чем в первом варианте, однако в последующие годы она снижается медленнее, а номинальные зарплаты остаются меньше.

Инфляция

2027 год: Среднегодовая инфляция закладывается на уровне 108,6% (декабрь к декабрю – 108% ).

Среднегодовая инфляция закладывается на уровне (декабрь к декабрю – ). 2028 год: В отличие от первого сценария, темпы роста цен почти не падают и составляют 107,9% (а показатель декабрь к декабрю даже растет по сравнению с прошлым годом – до 108,2% ).

В отличие от первого сценария, темпы роста цен почти не падают и составляют (а показатель декабрь к декабрю даже растет по сравнению с прошлым годом – до ). 2029 год: Замедляется всего до 106,9% в среднем за год (декабрь к декабрю – 105,9%).

Номинальная заработная плата (брутто)

2027 год: Составляет 34 409 гривен (что на 601 грн меньше, чем в Сценарии 1).

Составляет (что на 601 грн меньше, чем в Сценарии 1). 2028 год: Растет до 38 603 гривен (на 759 грн меньше, чем в Сценарии 1).

Растет до (на 759 грн меньше, чем в Сценарии 1). 2029 год: Выходит на уровень 43 185 гривен (на 898 грн меньше, чем в Сценарии 1).

Это более консервативный и менее выгодный для населения вариант. Номинальные зарплаты уступают первому сценарию на всем промежутке времени, тогда как в 2028 и 2029 годах уровень инфляции здесь остается выше.

Ранее OBOZ.UA писал, что на польском рынке труда усиливается разрыв между зарплатами, которые предлагают в разных сегментах экономики страны. Одной же из причин этого является высокая конкуренция за квалифицированных специалистов в промышленности и технологических секторах.

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