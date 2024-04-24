Один из богатейших людей в мире может попасть в тюрьму: за что судят криптомиллиардера Чжао

Основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance и один из богатейших людей в криптоиндустрии Чанпэн Чжао может провести в тюрьме три года за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. Ранее криптомиллиардер признал свою вину и покинул должность главы своей компании.

Несмотря на то, что Чжао пошел на сделку со следователями, министерство юстиции США требует для него 36-месячного тюремного срока. Как пишет Reuters, об этом говорится в ходатайстве прокуратуры США.

"Учитывая масштабы умышленного нарушения американского законодательства и его последствия, оправданным является приговор, превышающий установленный срок в 36 месяцев", — говорится в документе.

При этом предъявленные Чжао обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 18 месяцев тюрьмы. Но ранее прокуроры уже заявляли о намерении добиться более жесткого приговора, максимально речь шла о 10-летнем сроке.

В ноябре 2023 года Чанпэн Чжао и Binance признались в нарушениях американского законодательства. Как утверждали в минюсте США, нормы биржи умышлено были разработаны таким образом, чтобы способствовать отмыванию денег и уклонению от санкций. В связи с этим компания согласилась выплатить штраф в размере $4,32 миллиарда, а Чжао ушел с поста генерального директора.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, он занимает 29 место в рейтинге богатейших людей в мире, его капитал оценивается в $42,6 млрд. Ожидается, что приговор для криптомиллиардера будет вынесен 30 апреля.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что 2023 год оказался для Binance достаточно тяжелым – из-за многочисленных судебных тяжб она лишилась значительной доли в мировой торговле биткоином. Ее долю на рынке разделили Bybit, OKX и прочие криптовалютные площадки, которые расширили свое присутствие в Азии и других регионах.

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