С Binance бегут клиенты: почему крупнейшая криптобиржа теряет монополию

Крупнейшая криптобиржа в мире Binance лишилась значительной доли в мировой торговле биткоином. Проблемы торговой площадки связаны с последствиями судебных разбирательств

Согласно данным криптоаналитической платформы Kaiko, если в 2023 году доля Binance в мировой торговле биткоином снизилась с 81,3% до 55,3%. Тем временем криптобиржи Bybit, OKX и прочие платформы расширили присутствие в Азии и других регионах.

Cамый сильный рост доли рынка в этом году (с 2% до 9,3%) продемонстрировала Bybit, которая запустила свою спотовую торговую платформу в 2022 году. Рыночная доля OKX выросла до 7,3% с 3% год назад. Bullish, MEXC и Bithumb также продемонстрировали значительный рост.

Аналогичная, хотя и менее выраженная, картина наблюдается на рынках альткоинов, где доля Binance в торговле топ-30 крупнейших альткоинов снизилась с 58% до 50%. А Bybit снова оказалась в числе основных победителей – рыночная доля этой криптобиржи увеличилась с 3% до 8%.

Стоит отметить, что 2023 год выдался для Binance очень непростым – регуляторы многих стран мира подавали в суд на эту криптоплощадку. В итоге компания согласилась заплатить $2,7 млрд в рамках мирового соглашения с американскими властями, признав свою вину в нарушении американского закона о товарных биржах. Кроме того, по другому разбирательству криптобиржа согласилась выплатить $4,3 млрд, а ее основатель и гендиректор Чанпэн Чжао подал в отставку.

Также OBOZ.UA сообщал о падении доли криптовалютных транзакций в паре с американским долларом. Это привело к тому, что в первом квартале 2024 года главной фиатной валютой на криптобиржах стала южнокорейская вона. Совокупный объем торгов в воне был эквивалентен $456 млрд, тогда как в долларах было проведено операций на $445 млрд.

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