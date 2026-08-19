Очереди на выезд из Украины в страну ЕС растянулись на 5 дней: что важно знать водителям

За последние недели пересечение польско-украинской границы для грузовиков существенно затруднилось. Украинские водители сообщают об увеличении времени ожидания и подозревают, что это является скрытым протестом со стороны польских таможенников.

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Об этом сообщает inPoland. Водители называют ситуацию "итальянской забастовкой" – это форма необъявленного протеста, проявляющаяся в замедлении или полной остановке работы.

Очереди растянулись почти на неделю

По данным системы "єЧерга", по состоянию на вечер 20 августа 2026 года время ожидания в электронной очереди для грузового транспорта достигает 5–6 дней. Наиболее сложная ситуация наблюдается на пункте "Ягодин – Дорогуск", где:

для пустых грузовиков время ожидания превышает 5 дней и 20 часов (в очереди более 1700 автомобилей);

(в очереди более 1700 автомобилей); для загруженных – более 5 дней и 15 часов (почти 1 200 автомобилей).

На пунктах "Угринов" и "Шегини" задержки также составляют более 5 суток.

Но даже после успешного прохождения украинского таможенного и пограничного контроля водители вынуждены ждать въезда на польскую сторону до суток. Если ещё в июне весь процесс оформления и пересечения границы занимал около 10 часов, то в течение последних недель общее время ожидания увеличилось до нескольких суток.

Учитывая, что процедуры и скорость работы с украинской стороны остались без изменений, водители предполагают наличие саботажных действий или умышленного замедления работы со стороны польских пограничных и таможенных органов. Официальных разъяснений относительно причин задержек со стороны Польши пока не поступало.

Где самые большие очереди

Ягодин – Дорогуск (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн) – 5 дней 20 часов 30 минут;

– 5 дней 20 часов 30 минут; Ягодин – Дорогуск (для грузовиков ≥ 7,5 тонн) – 5 дней 15 часов 6 минут;

– 5 дней 15 часов 6 минут; Угринов – Долгобичув (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн) – 5 дней 10 часов 56 минут;

– 5 дней 10 часов 56 минут; Шегини – Медика (для грузовиков ≥ 7,5 тонн) – 5 дней 1 час 34 минуты;

– 5 дней 1 час 34 минуты; Шегини – Медика (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн) – 5 дней 0 часов 20 минут;

– 5 дней 0 часов 20 минут; Рава-Русская – Хребенне (для грузовиков ≥ 7,5 тонн) – 4 дня 15 часов 27 минут;

– 4 дня 15 часов 27 минут; Устилуг – Зосин (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн) – 4 дня;

– 4 дня; Порубное – Сирет (для грузовиков ≥ 3,5 тонн) – 4 дня 0 часов 19 минут;

– 4 дня 0 часов 19 минут; Краковец – Корчова (для грузовиков ≥ 7,5 тонн) – 3 дня 12 часов 56 минут;

– 3 дня 12 часов 56 минут; Ужгород – Вишне Немецкое (для грузовиков ≥ 3,5 тонн) – 2 дня 12 часов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, перед поездкой за границу украинцам следует проверить не только срок действия загранпаспорта, но и его техническое состояние, количество свободных страниц и актуальность персональных данных. Несоблюдение этих требований может привести к отказу во въезде в отдельные страны – причем даже при наличии всех необходимых документов.

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