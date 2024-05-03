Обменники заметно переписали курс доллара, в банках ситуация другая: сколько стоит валюта

Курс доллара в Украине заметно повысился в обменниках, но не изменился в банках. Так, утром в пятниц, 2 мая, небанковские обменники предлагают доллар в среднем по 39,56/39,89 грн (покупка/продажа). В покупке это на 34 коп. дороже, чем днем ранее, а в продаже курс вырос всего на 4 коп.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В то же время в банках стоимость наличного доллара установилась в диапазоне 39,4/39,9 грн, то есть на вчерашнем уровне. За неделю "банковский" доллар подешевел на 5 копеек, а за месяц подорожал на 35-40 копеек.

Курс евро в банках за последние сутки тоже не изменился. На наличном рынке евро покупают за 42,3 грн, а продают за 42,9 грн.

В свою очередь Национальный банк Украины (НБУ) на 3 мая рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,53 грн. Это:

на 11 коп. дешевле, чем было в четверг, 2 мая;

на 30 коп. выше, чем неделей ранее;

на 26 коп. ниже исторического рекорда (39,79 грн/долл., был установлен 22 апреля 2024 года).

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара держится заметно выше банковского в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 2 мая предлагают по цене 39,74/39,84 грн (покупка/продажа).

В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже установился в диапазоне 39,89-39,95 грн. Покупают доллар по 38,85-39,35 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 39,3 39,9 Ощадбанк 39,45 39,98 ПУМБ 39,5 39,99 Сенс Банк 39,4 39,9 Укрэксимбанк 39,35 39,95 Универсал Банк 38,8 39,9 Укрсиббанк 39,35 39,9 OTP Bank 39,25 39,7 Креди Агриколь 39,3 39,79

Курсы в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости валюты в кассах – финучреждения иногда снимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс доллара можно, обратившись в колл-центр конкретного банка.

Курс доллара к гривне: что будет на следующей неделе

В банковском секторе ожидают небольших колебаний курса наличного доллара – причем как в банках, так и в обменниках. По прогнозу начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, с 6 по 12 мая стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 39-41 грн/доллар.

"На следующей неделе на валютном рынке следует ожидать достаточно спокойную ситуацию, ведь главный фактор потенциальной нервозности уже устранен – США приняли пакет помощи на 61 млрд долларов, из которых более 9 млрд долларов будет направлено на экономическую поддержку Украины. Следовательно, главное опасение в недополучении макрофинансовой помощи в 2024 году фактически устранено", – сообщил банкир.

При этом он подчеркнул: несмотря на то, что после недавнего ситуативного роста курса доллара "за 40 грн" тот снизился, американская валюта все равно стоит дороже 39 грн. "Поэтому стоит говорить о том, что на фоне контролируемой девальвации, которая в месячном измерении достаточно незначительна, курс доллара уже не опустится ниже (этого значения. – Ред.)", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, инвестиционная группа ICU ухудшила прогноз роста экономики Украины на 2024 год, но в то же время улучшила прогноз инфляции. Прогноз курса доллара на конец 2024 года ухудшился.

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