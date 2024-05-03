Обменники заметно переписали курс доллара, в банках ситуация другая: сколько стоит валюта
Курс доллара в Украине заметно повысился в обменниках, но не изменился в банках. Так, утром в пятниц, 2 мая, небанковские обменники предлагают доллар в среднем по 39,56/39,89 грн (покупка/продажа). В покупке это на 34 коп. дороже, чем днем ранее, а в продаже курс вырос всего на 4 коп.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В то же время в банках стоимость наличного доллара установилась в диапазоне 39,4/39,9 грн, то есть на вчерашнем уровне. За неделю "банковский" доллар подешевел на 5 копеек, а за месяц подорожал на 35-40 копеек.
Курс евро в банках за последние сутки тоже не изменился. На наличном рынке евро покупают за 42,3 грн, а продают за 42,9 грн.
В свою очередь Национальный банк Украины (НБУ) на 3 мая рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,53 грн. Это:
- на 11 коп. дешевле, чем было в четверг, 2 мая;
- на 30 коп. выше, чем неделей ранее;
- на 26 коп. ниже исторического рекорда (39,79 грн/долл., был установлен 22 апреля 2024 года).
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара держится заметно выше банковского в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 2 мая предлагают по цене 39,74/39,84 грн (покупка/продажа).
В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже установился в диапазоне 39,89-39,95 грн. Покупают доллар по 38,85-39,35 грн.
Курсы в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости валюты в кассах – финучреждения иногда снимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс доллара можно, обратившись в колл-центр конкретного банка.
Курс доллара к гривне: что будет на следующей неделе
В банковском секторе ожидают небольших колебаний курса наличного доллара – причем как в банках, так и в обменниках. По прогнозу начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, с 6 по 12 мая стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 39-41 грн/доллар.
"На следующей неделе на валютном рынке следует ожидать достаточно спокойную ситуацию, ведь главный фактор потенциальной нервозности уже устранен – США приняли пакет помощи на 61 млрд долларов, из которых более 9 млрд долларов будет направлено на экономическую поддержку Украины. Следовательно, главное опасение в недополучении макрофинансовой помощи в 2024 году фактически устранено", – сообщил банкир.
При этом он подчеркнул: несмотря на то, что после недавнего ситуативного роста курса доллара "за 40 грн" тот снизился, американская валюта все равно стоит дороже 39 грн. "Поэтому стоит говорить о том, что на фоне контролируемой девальвации, которая в месячном измерении достаточно незначительна, курс доллара уже не опустится ниже (этого значения. – Ред.)", – резюмировал Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, инвестиционная группа ICU ухудшила прогноз роста экономики Украины на 2024 год, но в то же время улучшила прогноз инфляции. Прогноз курса доллара на конец 2024 года ухудшился.
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